Er ist unser treuester Begleiter im Herbst und Winter: unser heißgeliebter Kuschel-Pullover. Und der kann so viel mehr als uns einfach nur zu wärmen. Wer auf das richtige Basic-Teil setzt, der kann Pullis nämlich richtig vielseitig stylen.

Wir zeigen euch, wie ihr mit nur einem grauen Basic-Pullover gleich drei coole und total unterschiedliche Looks kreieren könnt!

Die richtige Wahl des Pullovers

Der wichtigste Schritt zuerst: wenn ihr ihn noch nicht besitzt, dann ist es höchste Zeit, in einen hochwertigen Basic-Pullover zu investieren. Und der darf auch ruhig ein bisschen mehr kosten, denn qualitative Pullis in gedeckten Farben wie Schwarz, Weiß oder Grau habt ihr im besten Fall tatsächlich ein Leben lang. Materialien wie Kaschmir oder Wolle halten bei richtiger Pflege nicht nur lange, sondern machen auch optisch einiges her. Mit dem richtigen Styling könnt ihr mit nur einem Teil gleich mehrere, total unterschiedliche Looks kreieren. Wir zeigen euch, wie!

Business-Look: Pullover & Weiße Bluse

Dieser klassische Look geht einfach immer: für den extra Business-Touch kombiniert ihr euren Pullover einfach mit einer weißen Bluse mit Kragen. Die darf an den Ärmeln und am Hals hervorblitzen. Perfekt dazu: weite Anzughose mit Nadelstreifen und chunky Loafers. Mit silbernen Schmuck-Details und klassischer Handtasche verpasst ihr dem Business-Look den letzten Schliff – und schon geht’s voller Power, und kuschelig warm, ins Office!

Casual Chic: Pulli & Rock

Auch Casual Chic geht mit Pulli. Wir kombinieren unser graues Basic-Piece mit einem Midi-Rock in Satin-Optik. Chelsea-Boots und eine Steppweste graden den eleganten Look etwas down. Stylische Hoops und cute Mini-Bag sorgen dafür aber wieder für den extra Hingucker und verpassen dem Outfit eine Chic-Optik. Wer’s lieber etwas eleganter mag, tauscht Boots gegen Heels und Weste gegen Blazer!

Sporty: Pullover & Denim

Sportlich wird’s, wenn wir den Kuschel-Pulli mit lässiger Wide-Cut-Jeans kombinieren. Coole Sneaker und eine schlichte Crossbody-Bag dürfen dabei nicht fehlen. Im Herbst tragen wir zu diesem sportlichen Outfit außerdem eine gemütliche Steppjacke. Goldene Accessoires verpassen dem cozy Look eine extra Portion Style – lieben wir!