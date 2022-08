Die zweite Jahreshälfte hat gerade erst begonnen und schon jetzt zeichnet sich langsam ab, auf welche Sternzeichen noch bis Ende des Jahres eine große Veränderung wartet. Es kann nämlich gut sein, dass bei ihnen der Storch antanzt und sie sich über Nachwuchs freuen dürfen.

Diese Tierkreiszeichen könnten noch im Jahr 2022 schwanger werden:

Jungfrau

Die Jungfrau wünscht sich schon längere Zeit eine eigene Familie. Doch erst jetzt fühlt sie sich auch bereit, ein Kind großzuziehen. Der perfekte Zeitpunkt: Denn die Sterne meinen es in diesem Jahr noch gut mit dem Sternzeichen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Traum bald schon in Erfüllung geht, ist gar nicht mal so gering. Der Jungfrau steht also ein kleiner Neuanfang bevor.

Skorpion

Der Skorpion hat eine recht turbulente Zeit hinter sich. Nun ist er aber endlich bereit, sesshaft zu werden und eine Familie zu gründen. Seinen Seelenmenschen hat er zum Glück ja bereits gefunden und auch finanziell ist der Skorpion heuer gefestigt. Und das ist auch gut so, denn bis zum Jahresende könnte ein positiver Schwangerschaftstest für einen neuen Lebensabschnitt sorgen.

Widder

Widder in einer Beziehung sind momentan so glücklich wie noch nie. In ihrer Partnerschaft läuft alles rund und auch die Hürden der letzten Jahre hat man gemeinsam einfach großartig gemeistert. Nun ist es für viele an der Zeit, den nächsten Schritt zu wagen. Während die einen erstmal zusammenziehen, bedeutet das für die anderen Familienplanung. Die Chancen, dass der Storch heuer eine kleine Überraschung bringt, stehen beim Widder gut. Und dann heißt es: Erstmal Schwangerschaftsklamotten shoppen! 😉