Wir trauen uns jetzt mal zu behaupten, dass wir unseren Hair Conditioner bisher alle immer falsch benutzt haben. Denn ein kleines Detail haben wir bei unserer Pflegeroutine übersehen …

… und damit den Step des Conditioners eigentlich vollkommen nutzlos gemacht.

So verwendet man Hair Conditioner richtig

Wer gesundes, glänzendes und gepflegtes Haar haben möchte, der sollte in seiner Beautyroutine unbedingt einen Hair Conditioner einbauen. Bei den meisten sieht es dann womöglich so aus: Haare nass machen, Shampoo auftragen, Shampoo auswaschen, Conditioner auftragen und wieder auswaschen. Doch hier müssen wir euch gleich Mal einbremsen. Denn in dieser Reihenfolge versteckt sich ein grundlegender Fehler, der dazu führt, dass die Pflegespülung eigentlich ziemlich nutzlos ist.

Denn fast niemand beachtet, dass der Conditioner seine Wirkung nicht vollständig entfalten kann, wenn er in tropfnasses Haar eingearbeitet wird. Deshalb ist es ratsam, das Pflegeprodukt erst dann aufzutragen, wenn die Haare zumindest handtuchtrocken sind. Somit haftet die Spülung besser und tut auch wirklich das, was sie verspricht. Nämlich die Haare weich, glänzend und gesund machen.

Gut, nur die wenigsten haben wohl Zeit und Lust, erst aus der Dusche oder der Wanne zu steigen, die Haare abzutrocknen und anschließend wieder einzusteigen um den Conditioner aufzutragen. Daher ein kleiner Tipp: Spezielle Mikrofaser-Handtücher können Wasser in Windeseile aufsaugen und dafür sorgen, dass die Haare bereit für den nächsten Step sind. Dazu empfiehlt es sich, die Haare für mindestens drei Minuten in das Handtuch zu wickeln und währenddessen den Rest zu erledigen (einseifen, rasieren … you know the drill).

Wer das „Sex and the City“-Spin-off „And Just Like That“ gesehen hat, dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass auch Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) in einer Folge mit einem speziellen Handtuch am Kopf zu sehen war. Tja, damit hat uns die kultige Serienfigur bereits gezeigt, wie trendy und nützlich dieses Hair-Tool ist.

Das Mikrofaser-Handtuch, das in der HBO-Serie gezeigt wurde, stammt von der US-Marke Aquis, die einen patentierten, feuchtigkeitsabführenden Stoff mit dem Namen Aquitex verwendet. Dadurch absorbiert das Stoffstück das überschüssige Wasser nicht nur schneller, sondern verhindert auch die Entstehung von Frizz und Spliss. Besonders Personen mit lockigem, sehr trockenem oder generell anspruchsvollem Haar profitieren davon.

Der Carrie-Moment sorgt außerdem dafür, dass man das Haar nicht in einem Handtuch trocken rubbelt – denn wie wir alle wissen sollten, schädigt die starke Reibung die Struktur unserer Haare.

