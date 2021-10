Wenn die BFF sich beim Filmabend plötzlich kreischend ihr T-Shirt vom Leibe reißt, oder jemand lustige Eiertänze hinlegt, sind meist Spinnen im Spiel. Obwohl die achtbeinigen Tierchen ganz nützlich für uns sind, wollen wir diese nicht in unseren eigenen vier Wänden haben. Ihr braucht aber nicht gleich zu Staubsauger und chemischen Insektiziden greifen. Schon kleine Hausmittel können Wunder bewirken, ohne dass die Spinne dabei zu Kreuze krabbeln muss.

Spinnen fangen lästige Fliegen und Mücken. Dennoch treibt uns ihr Anblick den Schweiß auf die Stirn.

So vertreibst du Spinnen ganz natürlich aus deiner Wohnung

Es ist eigentlich ganz simpel!

1. Entleere öfter deinen Müll

Um nicht versehentlich auf Kuschelkurs mit haarigen Krabbeltierchen zu gehen, solltest du deinen Müll lieber öfter als selten runterbringen. Besonders offene Mülleimer locken Spinnen an. Schließlich finden sie darin Nahrung in Form von kleinen Obstfliegen. Wisch den Eimer auch zwischendurch mal aus. Denn Vorsicht ist bei Arachnophobikern besser als Nachsicht.

2. Verbreite Lavendelduft

Lavendel ist ein wahres Wundermittel in Sachen Insekten und Krabbeltieren. Die süßen Biene Majas lieben sie, lästige Gelsen und eklige Spinnen können das süßliche Aroma allerdings nicht ausstehen. Lass einfach ein Bündel davon vor deinem Fenster oder der Tür baumeln, und schon kannst du dich entspannen. Oder mix dir daraus deinen persönlichen Anti-Spinnen-Spray aus Lavendel-Öl und Wasser. Diesen solltest du alle zwei bis drei Tage an heimeligen Spinnenplätzen wie dunklen Ecken oder Ritzen versprühen.

3. Zitrusdüfte

Zitronen- und Orangenscheiben machen sich nicht nur gut in unseren Drinks. Ihre ätherischen Öle helfen auch Spinnen zu vertreiben. Auch diese solltest du an gängigen Spinnenplätzen aufstellen und alle paar Tage austauschen.

4. Mische Essig mit Wasser

Essig und Wasser sind ebenfalls eine hilfreiche Methode um Spinnenattacken abzuwehren. Mische dazu Wasser mit etwas Essig. Die Lösung sprühst du alle zwei Tage auf die Lieblingsplätze der Spinnentiere.

5. Deck dich mit Kastanien ein

Den nächsten Herbstspaziergang kannst du gleich dazu nutzen, dich mit Waffen gegen Spinnen einzudecken. Sammel Kastanien und klopf sie mit einem Hammer auf. Diese versprühen dann für Spinnen einen abschreckenden Duft. Platziere diese auf der Fensterbank oder hinter Möbeln. Spätestens nach einem Monat lässt der Duft nach und du solltest die Kastanien auswechseln.

6. Hebe alte Zigarettenstummel auf

Die ekligen Reste der letzten Party haben auch ihr gutes. Anstatt die stinkenden Zigarettenstummel für immer in den Orbit zu verbannen, kannst du diese nun im Kampf gegen Spinnen einsetzten. Denn diese hassen den Geruch mindestens genauso wie du. Nimm dazu zwei Teelöffel Zigarettenstummel oder losen Tabak und koche diese für 10 Minuten in einem halben Liter Wasser. Die abgekühlte Mischung kannst du abseihen und an verdächtigen Spinnenpforten verstreuen. Zugegeben für den Wohnraum ist diese Methode nicht geeignet. Am Balkon, im Keller oder im Dachboden schon eher.