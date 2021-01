Nicht nur unser Körper kann von Zeit zu Zeit eine Detox-Kur gebrauchen. Denn auch in unseren Haaren verstecken sich Rückstände von Schmutz, die man meistens beim Waschen nicht so gut herausbekommt. Da können aber einige Hausmittel sehr gut helfen.

Denn diese Mittel entfernen Schmutz- und Shampoo-Rückstände und pflegen gleichzeitig deine Haare:

1. Backpulver

Backpulver ist ein echtes Wundermittel, wenn es darum geht die Haare zu reinigen. Denn das darin enthaltene Natron spült auch den letzten Rest von Schmutz und Shampoo-Rückständen heraus und verleiht deinen Haaren neue Kraft.

So geht’s: Einfach einen Teelöffel des Pulvers mit einem Klecks Shampoo vermischen und vor allem an den Wurzeln einarbeiten. Danach wie gewohnt waschen.

2. Olivenöl

Olivenöl legt sich wie ein Film um die Haare und schützt sie vor weiteren Schäden. Außerdem zieht das Öl sogar aus den verstecktesten Ecken noch Reste von Shampoos und Conditionern heraus. Der Glanz, den das Olivenöl in den Haaren hinterlässt, bleibt euch auch noch Wochen später erhalten.

So geht’s: Einen Teelöffel des Öls in der Mikrowelle warm machen (nicht zu heiß), mit dem Finger die Temperatur testen – und dann auf dem trockenen Haar auftragen. Für die maximale Pflege am besten mit einer Duschhaube (alternativ mit einem Handtuch) bedecken. Für 20 Minuten einwirken lassen, danach mit warmem Wasser ausspülen und wie gewohnt shampoonieren.

3. Eier

Eier stecken voller Proteine und Aminosäuren. Die machen das Haar kräftiger und sorgen für eine echt großartige Detox-Kur. Außerdem schützen sie vor Spliss und davor, dass sich Spliss noch verstärkt und machen das Haar weicher.

So geht’s: Ein Ei mit einer haselnussgroßen Portion Shampoo vermischen, ins Haar einarbeiten und für fünf Minuten einwirken lassen. Danach gut ausspülen und wie gewohnt waschen.

4. Apfelessig

Apfelessig ist eines der besten Hausmittel überhaupt. Denn er ist nicht nur beim Putzen ein echter König, sondern auch, wenn es darum geht Schmutz und Rückstände aus deinen Haaren zu waschen.

So geht’s: Mische zwei Teelöffel Essig mit einer Tasse Wasser und gib die Mischung über das Haar, nachdem du das Haar mit Shampoo gewaschen haben. Lasse das Gemisch eine Minute lang einwirken, wasch es aus. Nur keine Sorge, der Geruch ist nach dem Waschen wieder weg.

5. Teebaumöl

Teebaumöl hat eine besonders reinigende Wirkung. Das Hausmittel lässt Bakterien und Schuppen einfach verschwinden und verleiht den Haaren einen wunderschönen Glanz.

So geht’s: Gib ein paar Tropfen in einen Klecks deines Shampoos, massiere es in die Kopfhaut ein und lass es für fünf Minuten einwirken. Danach das Shampoo wie gewohnt auswaschen. Und schon ist die Detox-Kur fertig!