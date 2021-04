In der zweiten Folge von “Temptation Island” dreht sich alles um das Beziehungsmodell von Marlisa und Fabio. Denn der 26-Jährige hat regelmäßig One-Night-Stands mit anderen Frauen – mit Marlisas Erlaubnis.

Die Blondine verteidigt ihren Freund und glaubt, dass “jeder Mann schon einmal seine Freundin betrogen hat”.

Komplizierte Beziehung bei “Temptation Island”-Paar Marlisa und Fabio

So ganz verstehen können wir die Beziehung von Marlisa und Fabio nicht. Und auch bei den anderen Kandidaten wirft die lockere Beziehung der beiden Fragen auf. Denn die 31-Jährige hat nämlich offenbar kein Problem damit, wenn ihr Freund ab und zu einen One-Night-Stand hat. Der Grund weshalb sie es akzeptiert, dass er was mit anderen Frauen hat: Das gemeinsame Sexleben befriedigt Fabio nicht. Immer wieder erklärt der 26-Jährige in der Männer-Villa von “Temptation Island”, dass er nicht glücklich in der Beziehung sei und den Sex überhaupt nicht mag. Einzige Regel: Es muss bei einem One-Night-Stand bleiben. Kontakt danach ist nicht erlaubt, so Marlisa.

Obwohl ihr Freund in der Vergangenheit immer wieder mit anderen Frauen geschlafen hat und er das auch “darf”, schiebt ihm Marlisa in der “Temptation Island”-Villa nun scheinbar den Riegel vor. Trotzdem lebt sich Fabio dort ordentlich aus. Auch wenn er bisher noch nicht mit einer der “Verführerinnen” geschlafen hat, scheut er sich nicht davor, jede Menge Körperkontakt zu haben. Während es sich der 26-Jährige richtig gut gehen lässt, verteidigt Marlisa ihren Freund vor den anderen ständig. “Jeder Mann, der behauptet, dass er seine Freundin noch nie betrogen hat, lügt”, sagt die Blondine bei einem Gruppendate und steht hinter ihrem Mann. Allerdings verstehen die anderen Paare dieses Beziehungsmodell ganz und gar nicht und sind fix davon überzeugt, dass es zum Scheitern verurteilt ist.

Tränen am Lagerfeuer

Während Marlisa ihren Freund bis zum Schluss verteidigt, zweifeln die anderen Frauen aber schön langsam an ihren Partnerschaften. Denn beim ersten Lagerfeuer sehen sie zum ersten Mal, wie weit ihre Männer in der anderen Villa mit den Single-Frauen gehen – und die Bilder schockieren sie. Dort wird nämlich heftig geflirtet. In knappen Bikinis, mit viel Körperkontakt und einige fragwürdigen Tanzeinlagen, feiern ihre Partner was das Zeug hält. Welche Beziehung wird diesen Härtetest überstehen und wer wird die Show als Single verlassen?

Alle Folgen von “Temptation Island” könnt ihr auch auf TVNOW streamen.