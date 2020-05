View this post on Instagram

Kleine Hanna, einst mein Engel auf dieser Erde. Du warst für mich wie von einem anderen Planeten. Deine Nähe war unbezahlbar. Jedes Lächeln hat mein Herz mit Genugtuung bereichert. Ich war so stolz, dass du meine Verlobte warst. Es sollte die ganze Welt wissen, wer meine Frau werden sollte und dafür bin ich vor einem Millionenpublikum auf die Knie gegangen und habe dir die Frage aller Fragen gestellt. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Ich dachte das schweist uns untrennbar zusammen. Ich hätte bis an mein Lebensende um deine Liebe gekämpft! Hätte deine Hand solange gehalten, bis sie schrumpelig wäre und gar, bis der Tot uns scheidet. Hätte es nie für möglich gehalten, dass unsere Wege sich trennen. Was ist aus meinem kleinen Engel von Temptation Island geworden? 🏝️ Wir haben die schwerste aller Beziehungsproben so souverän gemeistert. Hatten nur Augen für einander, unsere Herzen haben im gleichen Takt geschlagen und die Liebe schien unendlich. Du warst wie mein Seelenverwandter. Jeden Morgen war ich froh, neben dir aufzuwachen. Haben zusammen gefrühstückt und dann Sport gebtrieben ( oh man wie gerne habe ich dir dabei auf deinen Po geschaut♥️😉). Sind dann immer in die Natur gefahren und haben wunderschöne Bilder geschossen( manchmal konnte ich nicht glauben, dass das meine Freundin vor der Linse ist 😍). Abends lagen wir Arm in Arm und habe unsere Serien geschaut. Soviel Zeit haben wir in letzter Zeit noch zusmamen verbracht, haben gelacht, uns geküsst und Händchen gehalten🤗 Doch nun soll es also nicht mehr sein? Schlägst einen vermutlicher leichteren Weg ein aber es ist ok. Du musst deine Erfahrung machen. Nur sag ich dir aus Erfahrung, viele dieser vermeintlich schönen Wege, enden in einer Sackgasse🤐 Aber an dieser Stelle sage ich danke für die 2 schönen Jahre an deiner Seite. 2 Jahre die niemals in Vergessenheit geraten werden. Liebe Hanna, ich hoffe du wirst auf deinem Wege glücklich, ich wünsche dir nur alles Glück dieser Welt. Hätte gerne unseren Kindern von der abenteuerlichen Reise von Temptation Island erzählt 👨‍👩‍👧‍👦Nun lasse ich deine Hand los… Möge der nächste sie genauso fürsorglich und voller Liebe halten wie ich es einst tat❤️#bye