In der ersten Folge der dritten Staffel von “Temptation Island” ging es richtig rund. Vor allem der vergebene Yasin feierte die ganze Nacht mit den Single-Frauen durch und hatte kein Problem mit Körperkontakt.

Was seine Freundin Alicia dazu wohl sagen wird?

Yasin feiert in der ersten Nacht mit drei Frauen

Endlich ist es wieder so weit! Die dritte Staffel von “Temptation Island” hat gestartet und wir konnten es kaum erwarten zu sehen, ob die Paare den ultimativen Treuetest bestehen werden. Doch bereits in der ersten Nacht getrennt voneinander feierten die vergebenen Männer und Frauen was das Zeug hält.

Während sich der Abend bei den Partnerinnen dem Ende zuneigt, feiern die Männer aber noch fleißig weiter. Besonders heftig wurde es bei Yasin, der sich wie der Hahn im Korb fühlte. Mit drei Frauen im Pool und ziemlich viel Körperkontakt ging die Party für den vergebenen Mann noch lange weiter. Schlussendlich zog er sich sogar mit einer der “Versuchungen” in seine private Badewanne zurück. Ob dort wirklich was passiert, oder ob er den Treuetest doch noch besteht, erfahren wir erst in der nächsten Folge von “Temptation Island”. Was die Frauen wohl beim ersten Lagerfeuer zu den Aufnahmen ihrer Männer in der anderen Villa sagen werden? Hier wird sicherlich die ein oder andere Träne vergossen.

Dritte Staffel von “Temptation Island”

In der Reality-Show “Temptation Island” geht es darum, dass Paare ihre Treue testen. In der dritten Staffel stellen sich vier Paare dieser Herausforderung. Sabine und Mike, Alicia und Yasin, Meike und Marcus und Marlisa und Fabio wollen herausfinden, wie sehr sie ihrem Partner vertrauen können. Dafür werden die Frauen und Männer für zwei Wochen in unterschiedliche Villen geschickt. Die Herausforderung: Zu den vergebenen Männern gesellen sich zehn Single Frauen, die versuchen, ihnen den Kopf zu verdrehen und sie vergessen zu lassen, dass sie eigentlich in einer Beziehung sind. Doch auch bei den vergebenen Frauen ziehen zehn Single-Männer ein, die die absolute “Verführung” sein werden. Doch das große Erwachen kommt beim regelmäßigen Lagerfeuer, bei dem die Frauen und Männer abwechselnd sehen, was ihre Partner in den Villen denn so alles anstellen. Wer wird diesen Treuetest bestehen und wer wird schließlich doch als Single aus der Show gehen?

Alle Folgen von “Temptation Island” kannst du auch auf TVNOW streamen.