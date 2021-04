Medienberichten zufolge ist Prinz Harry nach dem Tod seines Großvaters Prinz Philip bereits in Großbritannien eingetroffen, um an der Beerdigung teilzunehmen.

Die Trauerfeier findet kommenden Samstag (17. April) im kleinen Kreis auf Schloss Windsor statt.

Prinz Harry in London gelandet

Prinz Harry soll schon am Wochenende aus den USA zurück nach Großbritannien geflogen sein, um an der Beerdigung seines am Freitag verstorbenen Großvaters Prinz Philip teilnehmen zu können. Laut Medienberichten sei er bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag am Londoner Flughafen Heathrow angekommen. Seine Frau Meghan ist allerdings nicht mit dabei. Ärzte haben ihr aufgrund ihrer Schwangerschaft von der Reise abgeraten.

Harry und Meghan sind nach ihrem Ausstieg aus dem britischen Königshaus vor etwas mehr als einem Jahr gemeinsam mit ihrem Sohn Archie in die USA ausgewandert. Das Paar lebt derzeit in Los Angeles und erwartet im Sommer sein zweites Kind. Es wird ein Mädchen.

Großbritannien trauert um Prinz Philip

Am Freitag schockierte eine traurige Nachricht ganz Großbritannien. Das britische Königshaus teilte mit, dass Prinz Philip, der Ehemann von Queen Elizabeth II. im Alter von 99 Jahren gestorben ist. Die offizielle Trauerfeier findet am 17. April statt. Wegen Corona wird das Begräbnis aber nur im kleinen Kreis abgehalten.