Vergesst den Hot Girl Summer, es gibt einen neuen Trend, der uns in den kommenden Monaten begleiten wird. Der Tomato Girl Summer ist nämlich genau das, worauf viele von uns gewartet haben. Es geht um Pizza, Pasta, flatternde Sommerkleider und eine erfrischende Meeresbrise inklusive Aperol Spritz. Klingt gut? Ist es auch!

Wie ihr euch den Trend in euer Leben holt, verraten wir hier.

Das steckt hinter dem Tomato Girl Summer

Gleich vorweg: bei dem neuen Lifestyletrend, der es sich gerade auf Tiktok gemütlich macht, geht es nicht nur (aber auch!) um rote Kleidung, Blush und unser liebstes Sommergemüse, Tomaten. Vielmehr dreht sich dabei alles um ein Lebensgefühl, das den mediterranen Sommer willkommen heißt. Was das bedeutet? Ganz einfach: leckeres Essen, Zeit am Strand, das Lieblingsbuch bei der Hand, welliges Haar, natural Make-up und flatternde Sommerkleider. Und das am besten an einem hübschen Badeort in Europa.

Dazu gehören selbstverständlich auch Ausflüge zu kleinen Farmers Markets, Spaziergänge am Hafen, Sonnenuntergänge am Strand sowie Antipasti-Platten und kühle Drinks in netten kleinen Cafés inmitten einer Altstadt.

Wenn man sich erstmal an den doch etwas untypischen Namen gewöhnt hat, dann macht der Trend auch wirklich Sinn. Klar, uns als Europäer, die malerische Orte wie Positano, Menton, Santorini oder Dubrovnik quasi vor der Haustüre haben, catched der Lifestyletrend nicht auf Anhieb. Denn so sehen unsere Sommerpläne gefühlt schon seit unserer Kindheit aus. ABER: die Vibes, die der Tomato Girl Summer versprüht, können wir definitiv gebrauchen. Kein Wunder also, dass Tiktok-User:innen aus USA diesen europäischen Lifestyle feiern und ebenso ein Stück des Kuchens abhaben wollen.

200 Millionen Aufrufe auf Tiktok

Auf der Social-Media-Plattform verzeichnet der Hashtag #tomatogirlsummer bereits mehr als 200 Millionen Aufrufe. Das kann nur eines bedeuten: die Online-Welt ist ja sowas von urlaubsreif. Ab sofort steht also eine Mischung aus „Call Me By Your Name“-Vibes, Aperol, Pasta, Pizza und Früchte (zum Essen als auch in Form eines Kleidungsaufdrucks) sowie fließende Stoffe und Leinen auf unserer Agenda. Aber seht selbst:

Wie sehr man diese Ästhetik in sein Leben einbinden kann, zeigt auch diese Userin:

Übrigens: in den USA erlebt der Trend gerade einen enormen Hype. So enorm sogar, dass Reiseexpert:innen sogar mit einem hohen Anstieg an Europa-Reisen über das Wochenende vom 4. Juli (amerikanischer Unabhängigkeitstag) rechnen.

Eine Garderobe, mit der man jederzeit Picknicken könnte

Nun zur wichtigsten Frage: wie holt ihr euch den Tomato-Girl-Look nach Hause? Der Interpretationsspielraum ist dabei relativ groß. Denn erlaubt ist, was einen in Summer-Mood bringt. Einzige Regel: das Outfit sollte einen jederzeit bereit für ein Picknick machen. Setzt also gerne auf Blumenprints, flatternde Stoffe und angenehme Materialien wie Leinen. Aber auch grobmaschiger Strick, Streifen und Essens-Muster sind absolut angesagt.

Als Accessoires eignen sich seidige Kopftücher, Hüte, Korbtaschen und Sonnenbrillen in allen Variationen. Vergesst dabei auch nicht das passende Schuhwerk wie Espadrilles, klassische Flip-Flops, Loafers und Schuhe mit Blockabsatz.

Tomato-Girl-Looks zum Nachstylen

Diese Stars genießen bereits ihren Tomato Girl Summer

Ein Trend wäre kein Trend, wenn ihn die angesagtesten Stars nicht bereits in ihren Insta-Feeds hätten. Supermodel Hailey Bieber zeigt uns, wie sie ihren Tomato Girl Summer auslebt: auf einem Boot an der Côte d’Azur, mit Streifenshirt und schmalen Sunglasses. Lieben wir!

Die italienische Influencerin Chiara Ferragni hat das Tomato-Girl-Feeling mehr oder weniger schon im Blut. Kein Wunder also, dass sie diesen Trend von Haus aus verkörpert. Was sie dazu benötigt? Ein Basic-Shirt mit Cherry-Print, eine Jeans-Shorts und eine Eyecatcher-Tasche.

Auch die deutsche Influencerin und Unternehmerin Lena Terlutter hat sich mit einem Trip nach Positano bereits auf den Sommer eingestimmt. Was hier nicht fehlen darf? Ein cutes weißes Kleid samt Seidenkopftuch, Korbtasche, Sandalen und ein stylischer Husband. Mehr Tomato Girl Summer geht wohl nicht!

Topmodel Stefanie Giesinger zeigt während einer kleinen Auszeit in Capri, dass auch Haare und Make-up diesem Lifestyletrend folgen können. Mit ihren soften Beachwaves und dem No-Make-up-Look vermittelt sie das Gefühl, direkt am Strand zu liegen und jederzeit ins kühle Nass springen zu können.

„Pretty Little Liars“-Star Shay Mitchell bringt den Tomato-Girl-Trend direkt von Italien in ihre Heimat, die USA. Mit Strickkleid, Fendi Bag, Hingucker-Sonnenbrille und einem erfrischenden Drink, lässt es sich so ein Tag auf einer Yacht schon viel eher aushalten …

Die deutsche Influencerin und Modeunternehmerin Xenia Adonts lebt schon lange in Paris – kein Wunder, dass sie das französische Lebensgefühl in den Trend miteinbringt. Im Zuckerwatte-färbigen Flatter-Kimono präsentiert sie sich am Beach von St. Tropez und lässt uns dabei insgeheim von unserem nächsten Urlaub träumen.