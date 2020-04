Mit einem Rap-Song möchte “Temptation Island”-Kandidat Calvin nun die Charts erobern. Wie er im Gespräch mit Promiflash zudem verrät, handelt das Musikstück mit dem Titel “Versuchung” von seiner Zeit auf der Liebesinsel.

Der Song sowie das zugehörige Musikvideo soll bereits am 9. April erscheinen.

“Temptation Island”: Kandidat bringt Song zur Sendung heraus

Kandidat Calvin möchte nun ins Musikbusiness einsteigen. Denn der 27-Jährige hat nun einen eigenen Rap-Song komponiert. “Versuchung” heißt der Track und soll bereits ab dem 9. April in allen Online-Shops erhältlich sein. Ein Musikvideo zu dem Song hat Calvin auch schon produziert. Dieses wird ebenfalls am 9. April auf Calvins YouTube-Kanal erscheinen. Für die Dreharbeiten hat er sich sogar seine beiden “Verführerinnen”, die er auf der Liebesinsel kennenlernte, Rocky und Jacky, vor die Kamera geholt. Denn wie der Titel des Liedes schon erahnen lässt, handelt der Rap von seiner Teilnahme bei “Temptation Island”. “Die Zurückhaltung, die ich in dem Song beschreibe, ist mir tatsächlich auch in der Villa bei ‘Temptation Island’ sehr schwergefallen“, berichtet er im Gespräch mit Promiflash.

Videodreh sorgte für Komplikationen

Wie der 27-Jährige zudem gesteht, gestalte sich der Videodreh mit seiner Freundin Pia und den beiden Single-Damen eher als schwierig. “Der Dreh war recht anstrengend, weil die Konstellation Jacky und Roxy nicht so gut funktioniert. Das ist einfach mega-unentspannt. Aber wir sind professionelle Leute”, so Roxy im Interview mit Promiflash. Vor allem die Tatsache, dass Calvin ihnen den Dreh verheimlichte und die beiden “Verführerinnen” erst vor Ort über die Situation aufklärte, habe sowohl Roxy als auch Jacky sehr enttäuscht.

