Nageltrends sind ja schön und gut. Was ist aber, wenn wir einfach viel zu kurze Nägel haben, um diesen Style tragen zu können? Manche von uns haben eben einfach keine langen Fingernägel, auf denen Frenchnails und Co genauso perfekt aussehen, wie auf Instagram. Keine Sorge, wir haben da etwas für euch!

Wir zeigen euch die fünf schönsten Nageltrends für Menschen mit kurzen Nägeln – und zwar passend zum Herbst.

Kurze Fingernägel? Dann sind diese Maniküre-Trends genau richtig

Almond-Nails, Stiletto-Nails, Squoval-Nails … davon können Menschen mit kurzen Nägeln nur träumen. Denn nicht jeder ist mit einem gleichmäßig schönen Nagelwachstum gesegnet. Oder man möchte seine Nägel einfach clean und kurz halten, weil einem das eben besser gefällt. Wir haben die perfekten Trends für Short-Nail-Girls, die sich auf den Herbst einstimmen möchten.

1. Chocolate Nails

Gibt es eine herbstlichere Farbe als ein schönes Braun, das Cozyness und Wärme ausstrahlt? Wohl kaum! Also ab damit auf eure Nägel. Wer möchte, kann mit mehreren Braunnuancen spielen oder sich einfach für einen hübschen Ton entscheiden. Der Vorteil der Farbe: Sie passt zu jedem erdenklichen Outfit und verleiht euch instant einen glamourösen Touch!

2. Milkshake Nails

Wer es gerne natürlich mag – here you go! Milkshake Nails, also ein cleaner Maniküre-Style, bei dem der Nagel gerne durchblitzen darf, sind dann genau das Richtige. Wichtig bei dem Trend: Der Lack sollte – wie der Name bereits verrät – milchig und semitransparent sein und im besten Fall auch noch etwas schimmern. Außerdem ist das die perfekte Variante, wenn es schnell gehen muss und man keine gar so ruhige Hand hat – ein bis zwei Schichten und fertig seid ihr!

3. Mini Details

Wir lieben Details! Vor allem, wenn sie schlicht und easy to make sind. Dafür am besten einen Base-Coat eurer Wahl auftragen. Entweder in einem schlichten Nude oder doch etwas Knalligeres. Wichtig ist, dass ihr die Schicht gut trocknen lässt, bevor ihr mit der Detailarbeit beginnt, die wirklich keine großartigen künstlerischen Fähigkeiten von euch abverlangen. Dann nehmt ihr entweder einen feinen Pinsel oder andere kleine Tools, mit denen ihr mit einer Farbe, die auf dem Grundlack gut sichtbar ist, Symbole auf eure Nägel zaubert. Wer möchte, kann auch auf simple Nagelsticker ausweichen! Tipp für das Finish: Unbedingt noch eine Schicht Klarlack darüber, damit das Detail auch möglichst lange hält.

4. Micro French Nails

Absolut angesagt in diesem Herbst sind auch Micro French Nails! Das Beste: Dafür braucht es auch keine langen und gleichmäßigen Nägel, auch bei kurzen funktioniert der Trend einwandfrei. Ob ihr euch – nachdem ihr eine schlichte Basis aufgetragen habt – für eine klassische weiße Nagelspitze oder eine in einer bunten Farbe entscheidet, bleibt ganz euch überlassen!

5. Artsy Nails

Auch bei kurzen Nägeln kann man sich richtig kunstvoll austoben! Ob Mix-and-Match-Nails oder eine Nail-Art, die sich auf fünf Finger durchzieht – je kreativer, desto besser! Ein weiterer Vorteil von kurzen Nägeln: Die Gefahr, dass sie einreißen, weil man plötzlich irgendwo hängen bleibt, ist relativ gering.