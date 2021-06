Im Juli erwarten uns wieder viele neue Filme und Serien auf Netflix. Wir können uns auf echte Highlights, wie “Once Upon A Time In Hollywood” und die vierte Staffel von “Atypical” freuen. Allerdings werden auch einige Filme und Serien aus dem Angebot gestrichen.

Wir haben den Überblick für euch.

Neue Filme und Serien im Juli auf Netflix

Auch im Juli können wir uns wieder auf viele Neuheiten im Angebot des Streaming-Dienstes Netflix freuen. Denn mit Filmen, wie “Once Upon A Time In Hollywood” oder “A Classic Horror Story” bringt der Streaming-Dienst einige wirklich gute Streifen in unsere Wohnzimmer. Aber auch bei den Serien können wir uns auf einige Fortsetzungen freuen. Denn die dritte Staffel von “Virgin River” oder der zweite Teil von “Biohackers” kommt im Juli endlich ins Angebot. Außerdem bringt Netflix mit der brasilianischen Version von “Finger weg!” wieder viel frischen Wind ins Reality-TV.

Diese Filme kommen im Juli:

Ab 1. Juli: Dynasty Warriors Mobile Suit Gundam Hathaway Hörbar The Interview





Ab 2. Juli: Fear Street – Teil 1: 1994 Haseen Dillruba – Herzergreifend schön The 8th Night





Ab 4. Juli: We the People





Ab 7. Juli: Major Grom: Der Pestdoktor Cat People





Ab 8. Juli: Elize Matsunaga: Es war einmal Mord Resident Evil: Infinite Darkness





Ab 9. Juli: Fear Street – Teil 2: 1978 Der letzte Somme Wie ich ein Superheld wurde Lee Su-geun: The Sense Coach How to Become a Tyrant





Ab 13. Juli: Once Upon A Time in Hollywood Ridley Jones





Ab 14. Juli: A Classic Horror Story Leitfaden für die perfekte Familie Red Privada: Wer hat Manuel Buendía umgebracht? Unglaubliche Diebstähle





Ab 15. Juli: Passt perfekt! My Amanda Emicida: AmarElo – Live in São Paulo





Ab 16. Juli: Fear Street – Teil 3: 1666 Deep Johnny Test The Water Man





Ab 21. Juli: Trolljäger: Das Erwachen der Titanen





Ab 22. Juli: Words Bubble Up Like Soda Pop





Ab 23. Juli: Blood Red Sky Eine Handvoll Worte Fondeados Kingdom: Ashin of the North A Second Chance: Rivals!





Ab 26. Juli: Doctor Sleeps Erwachen





Ab 28. Juli: Bartkowiak





Ab 29. Juli: Resort to Love Transformers: War for Cybertron: Eine neue Welt





Ab 30. Juli: The Last Mercenary Mythos und Mogul: John DeLorean Centaurworld



Diese Serien kommen im Juli:

Ab 1. Juli: Young Royals – Staffel 1 Generation 56k – Staffel 1





Ab 2. Juli: Sterbliche – Staffel 2 Big Timber – Staffel 1





Ab 4. Juli: Mine – Staffel 1





Ab 6. Juli: I Think You Should Leave with Tim Robinson – Staffel 2





Ab 7. Juli: Guerra de vecinos – Staffel 1 Hunde – Staffel 2





Ab 9. Juli: Biohackers – Staffel 2 Atypical – Staffel 4 Virgin River – Staffel 3 Die Köchin von Castamar – Staffel 1 Im Sumpf – Staffel 1





Ab 14. Juli: My Unorthodox Life – Staffel 1





Ab 15. Juli: Noch nie in meinem Leben … – Staffel 2 Beastars – Staffel 2





Ab 16. Juli: Explained – Staffel 3





Ab 21. Juli: Finger weg! (Brasilien) – Teil 1 Sexy Beasts – Staffel 1





Ab 23. Juli: Sky Rojo – Staffel 2 Masters of the Universe: Revelation – Staffel 1 Filme – Das waren unsere Kinojahre – Staffel 2





Ab 27. Juli: How to Sell Drugs Online (Fast) – Staffel 3 Racket Boys – Staffel 1 Mighty Express – Staffel 4





Ab 28. Juli: Finger weg! (Brasilien) – Teil 2 The Snitch Cartel: Origins – Staffel 1 Tattoo Redo – Staffel 1





Ab 30. Juli: Outer Banks – Staffel 2





Ohne Starttermin: Feels Like Ishq – Staffel 1



Diese Filme fliegen bei Netflix aus dem Programm

Leider gibt es nicht nur gute Neuigkeiten. Denn wir müssen uns auch von einigen Netflix-Hits verabschieden. Filme wie “Bridget Jones – Teil 1” und “World War Z” werden auf Netflix bald Geschichte sein.

Von diesen Filmen und Serien müssen wir uns verabschieden: