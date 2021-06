Lieber Sommer, wir sind wirklich sehr froh, dass du da bist. Aber ab und zu wirds fast schon so heiß, dass wir keinen großen Appetit haben. Um euch gut über diese hohen Temperaturen zu bringen, haben wir hier ein paar Rezepte für euch, die ihr trotz Hitze genießen könnt.

Diese Gerichte versprechen eine richtig gute Abkühlung. Hitze Adieu!

Eiskalte Gazpacho

Zutaten:

50 g Semmelbrösel

1 kg reife Tomaten

1 grüne Paprika

200 g Gurke

2 Knoblauchzehen

1/2 rote Zwiebel

30 ml Olivenöl

30 ml Weißweinessig

Salz, Pfeffer und Zucker

Zubereitung:

Zuerst die Tomaten, Gurke und Paprika halbieren und die Kerne entfernen. Dann alles in grobe Stücke schneiden. Danach Zwiebel und Knoblauch schälen und ebenfalls klein schneiden. Jetzt das ganze Gemüse samt Olivenöl, Essig, Semmelbrösel und Gewürze in einen Mixer füllen und alles pürieren. Eventuell noch etwas nachwürzen und alles für mindestens zwei Stunden in den Kühlschrank stellen.

Sommer-Pasta mit Rucola

Zutaten:

10 Tomaten

3 Knoblauchzehen

150 ml Olivenöl

250 g Rucola

500 g Spaghetti

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Zuerst die Pasta bissfest kochen und abkühlen lassen. Währenddessen die Tomaten waschen und in kleine Würfel schneiden. Den frisch gepressten Knoblauch und das Olivenöl zusammen erhitzen. Dann in einer Schüssel Spaghetti, Olivenöl, Tomaten und Rucola vermischen und mit Salz und Pfeffer würzen.

Wassermelonen-Feta-Salat

Zutaten:

1 kg Wassermelone

2 Bio Limetten

80 g Walnusskerne

1/2 Bund Minze

350 g Feta

2 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Die Melone von der Schale und den Kernen befreien und in grobe Würfel schneiden. Dann mit dem frisch gepressten Limettensaft beträufeln. Jetzt die Walnusskerne ohne Öl in der Pfanne rösten, abkühlen lassen und grob zerhacken. Danach die Minze waschen und klein schneiden. Alles zusammen in einer Schüssel vermischen und mit Öl, Salz und Pfeffer verfeinern. Zum Schluss den Feta drüberbröseln.

Kalter Couscous-Salat

Zutaten:

300 g Couscous

1/2 Bio Zitrone

1 rote Paprikaschote

1 Gurke

4 Tomaten

1 rote Zwiebel

1/2 Bund forsche glatte Petersilie

1/2 Bund frischer Koriander (wer mag)

1 Knoblauchzehe

1 TL Kreuzkümmel

4 EL Olivenöl

2 EL Weißweinessig

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Zu Beginn die Zitronenschale abreiben und den Saft auspressen. Denn den Couscous mit Zitronensaft, 300 ml kochendem Wasser, Olivenöl und Salz vermischen und zugedeckt etwa 5 Minuten quellen lassen. Dann den Knoblauch würfeln und zusammen mit dem Kreuzkümmel unterrühren. Jetzt Paprika, Gurke, Tomaten und rote Zwiebel sehr klein schneiden und zusammen mit der gehackten Petersilie sowie dem Koriander, dem Zitronenabrieb, Weißweinessig, Salz und Pfeffer unterrühren. Den Salat 30 Minuten durchziehen lassen, bevor man ihn genießt.

Geröstete Paprika auf Zitronen-Ricotta-Gurken-Salat

Zutaten:

4 Spitzpaprika

2 Gurken

1 Zitrone

220 g Ricotta

5 EL Olivenöl

3 EL frische Minze

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Zuerst 2 EL Olivenöl in einer großen Pfanne (bei der Hitze vielleicht auch am Grill) erhitzen und die Paprikaschoten etwa 6 Minuten lang anbraten, bis die Schale etwas verkohlt ist. Dann abkühlen lassen und der Länge nach halbieren. Jetzt den Ricotta mit weiteren 2 EL Olivenöl und etwas Salz mischen und Zitronenabrieb dazugeben. Dann alles zusammen mit Paprika, Minze und Gurken (diagonal geschnitten) vermengen und noch etwas Olivenöl sowie Salz und Pfeffer hinzufügen. Auf einem großen Teller anrichten, mit Zitronensaft beträufeln und die Ricotta-Mischung darübergeben.