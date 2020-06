Mit seinem neuen Musikvideo heizt Sänger Luca Hänni die Gerüchte rund um eine Liebesbeziehung mit “Let’s Dance”-Tänzerin Christina Luft nun erneut an.

Denn in dem Clip zu Lucas neuer Single “Diamant” tanzt er mit seiner “Let’s Dance”-Partnerin Seite an Seite.

Liebesgerüchte rund um Luca Hänni und Christina Luft

Bereits seit Lucas Teilnahme bei der RTL-Show “Let’s Dance” – wo er und Christina übrigens Dritte wurden – brodelt die Gerüchteküche. Denn er und seine Tanzpartner Christina Luft sorgten immer wieder für heiße Szenen am Parkett. Vor allem nach seiner Trennung von Ex-Freundin Michèle Mitte März spekulierten Fans, dass es zwischen Luca und Christina gefunkt haben könnte. Außerdem tauchten vor kurzem Bilder auf, die die beiden angeblich gemeinsam am Züricher Flughafen zeigen sollen. Doch die beiden sollen einfach nur gute Freunde sein, heißt es immer wieder.

Das ist das neue Video zur Single “Diamant”

Mit seinem neuen Musikvideo heizt Luca Hänni die Gerüchte nun jedenfalls erneut an. Denn in dem Clip steht er mit seiner Tanzpartnerin vor der Kamera. “Du bist hundertzehn Karat, deine wunderschöne Art, an dich kommt niemand ran, du bist ein Diamant”, singt Luca in seinem neuen Song und lächelt Christina im Video dazu verliebt an. Die beiden sollen aber weiterhin nur gute Freunde sein.

Alle Folgen von “Let’s Dance” jetzt auf TVNOW streamen.