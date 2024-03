Wer auf eine natürliche Maniküre abfährt, der kann sich jetzt freuen! Denn geht es nach den Oscars 2024, dann stehen alle Zeichen auf natural Nails mit einem Hauch Farbe. Zendaya macht’s vor und wir sind alle verrückt nach ihren wunderschönen Rosy Glow Nails, die vor allem bei kurzen und eckigen Nägeln toll aussehen.

Was hinter dem zauberhaften Frühlingstrend steckt und wie ihr ihn nachmacht, zeigen wir euch!

Rosy Glow Nails: Zendaya sorgt für neuen Nageltrend

Schon klar: der Hype rund um fancy Nageldesigns is real! Aber hin und wieder wollen wir auch einfach mal die Natürlichkeit auf unsere Nägeln zurückbringen. Wer dabei aber dennoch nicht auf einen Hauch von Farbe verzichten möchte, sollte sich den Maniküre-Trend Rosy Glow Nails mal genauer ansehen. Denn dabei glänzen unsere Nägel in einem zarten Rosa und bringen uns in eine frühlingshafte Mood. Besonders bei kurzen Nägeln, die in eine eckige Form gefeilt wurden, betont der Look auf natürliche, cleane Art und Weise und ist damit das Maniküre-Pendent zum No-Make-up Make-up.

Zu verdanken haben wir den hübschen Frühlingslook übrigens keiner Geringeren als Zendaya. Die Schauspielerin und Sängerin präsentierte sich bei der Oscarverleihung vor wenigen Tagen mit einem wunderschönen Glitzerkleid und passenden Nägeln im natural Glow. Statt XXL-Nails stellte sich die 27-Jährige mit kurzen und eckigen Nägeln auf den Red Carpett und sorgte damit wohl für DEN Beauty-Moment schlechthin.

Die schönsten Looks

Wer die Rosy Glow Nails nachzaubern möchte: es ist wirklich super simpel! Dafür braucht ihr lediglich einen Base Coat, um eure Nägel gut zu preppen. Dann folgt der Rosy-Ton eurer Wahl – ob ihr dabei zu einem halb-transparenten oder einem deckenden Lack greift, bleibt euch überlassen. Zum Schluss streicht ihr noch eine Schicht Top-Coat drüber, damit die Farbe so lange wie möglich hält. Kleiner Tipp: für den ultimativen Glow-Effekt wählt am besten einen Top-Coat mit einem zarten Schimmer.

So, jetzt wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten, wie hübsch der schlichte Maniküre-Trend auf den Nägeln aussieht. Wir haben euch drei unserer liebsten Looks herausgesucht!

1. Rosé Spritz

Für cute Spring-Vibes auf den Nägeln sorgt ein Lack, der gleichzeitig rosé-rot glänzt und zart schimmert. Ähnlich wie einer unser liebsten Drinks in der Sonne – nämlich Rosé Spritz – zaubert uns der Look ein Lächeln auf die Lippen und bringt uns instant in eine hervorragende Mood. Passt zu jedem Outfit und setzt ein schlichtes Highlight!

2. Soft Sparkly Vibes

Ein bisschen mehr Deckkraft verspricht dieser Look hier. Durch einen Hauch von Glitzerpartikel und einen hellen Rosé-Ton verleiht der Trend den Nägeln einen glamourösen Touch und sieht dennoch super natürlich aus. Ideal für Office-Looks, aber auch für Feiern aller Art oder für Brautjungfern und Bräute, ist die Version der Rosy Glow Nails ideal!

3. Crème de la Crème

Hat hier jemand natural Glow gesagt? Auch ohne Sparkle, dafür aber mit einer frühlingshaften Farbkombination aus Nude und Zartrosa macht der Nageltrend etwas her. Ähnlich wie bei Lipgloss-Nails oder Soap-Nails wird dabei die natürliche Form der Nägel betont. Tragbar ist dieser Look immer – zu jedem Anlass sowie jeder Tages- und Nachtzeit!

Produkte zum Nachshoppen: