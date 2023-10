Es ist bald wieder soweit: Am 24.10. startet die Zeit der Skorpione. Und drei Sternzeichen profitieren ganz besonders von der Skorpion-Saison.

Die kommenden Wochen werden für einige aufregend.

Skorpion

Surprise, Surprise; der Skorpion hat in „seinem“ Monat eine ganz besonders tolle Lebensphase. Kein Wunder eigentlich. Denn die Skorpione sind bekannt dafür, gerne ihre Geburtstage und allgemein das Leben zu zelebrieren. Die kommenden Wochen stehen deshalb für sie ganz im Zeichen des Optimismus und der Freude. Und damit stecken sie auch gleich ihr ganzes Umfeld an.

Widder

Für die Widder bringt der Herbst jede Menge Veränderung. Ganz besonders in der Skorpion-Zeit entdecken sie jetzt neue Seiten an sich und merken: ihre Unabhängigkeit ist nicht nur Segen, sondern manchmal auch Fluch. Denn gerade in der kalten Jahreszeit schleicht sich bei den Widder-Geborenen jetzt ein bisschen Einsamkeit ein. Doch diese beflügelt sie, aus der eigenen Comfort Zone zu treten und Neues zu wagen; eine Entscheidung, die sich lohnt!

Löwe

Für die Löwen wird es in der Skorpion-Saison ziemlich cozy. Denn sie nutzen die Hochphase des Herbstes dafür, sich ganz auf das eigene Zuhause und die gemütlichen Seiten des Lebens zu konzentrieren. Die vollen Terminkalender werden durch Chillzeiten ausgetauscht und die Löwen merken: diese Ruhephase tut ihnen wirklich gut. Denn durch den Fokus auf Selfcare und die innere Ruhe kann das Tierkreiszeichen endlich wieder Energie tanken und neue Kraft schöpfen. Die Folge ist ein richtiger Motivationsschub, der die Löwen den Winter über beflügeln wird.