Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht! Unsere missBFFs Marion und Isabella waren einen ganzen Monat auf Reisen und haben hier die besten Tipps im Gepäck, wie euer nächster Urlaub stressfrei wird!

Die Tipps lest ihr hier.

Koffer früh genug packen

Ein klassischer Tipp, jedoch können wir es nur betonen: Packt eure Koffer früh genug! „Vor allem für unsere Ibiza-Reise haben wir zwei Tage fürs Packen eingeplant“, erzählt missBFF Marion. Das hat den beiden BFFs nicht nur Ärger am Flughafen, sondern auch eine Menge Stress vorab erspart. „Lest euch unbedingt die Richtlinien eurer Airline durch“, betont missBFF Isabella. Vor allem dann, wenn ihr mit zwei verschiedenen Airlines reist – nicht überall gilt die Gepäcksgrenze von 23 Kilo.

Styling-Tools mitnehmen

„Ohne meinen Dyson Airwrap wäre ich während der Reise verzweifelt“, erzählt missBFF Isabella. Es gibt nichts Schlimmeres, als im Urlaub zu sein und dann mit dem unhandlichen Hotelföhn sich stylen zu müssen. Deshalb der Tipp der missBFFs 2023: Lieber ein gutes Styling-Tool, wie den Dyson Airwrap, im Gepäck dabeihaben, also komplett auf die Ausstattung der Unterkunft zu vertrauen. Mit neuen Aufsätzen zum Kreieren von Locken und Wellen in beide Richtungen, Bürsten für mehr Kontrolle beim Styling sowie dem multifunktionalen Trocknungsaufsatz für geschmeidiges Finish zum Bändigen von fliegenden Haaren während des Trocknens ist der Dyson Airwrap ideal für die schönsten Looks. missBFF Marion setzt lieber auf den Dyson Corrale im Urlaub, mit diesem kann sie sich sogar ihre Haare während der Fahrt im Auto glätten – lieben wir!

ToDo-Listen schreiben

ToDo-Listen für den Urlaub? Klingt komisch, ist aber für einen aufregenden Trip super praktisch. missBFF Marion erzählt: “ Wir haben uns jeden Abend vor dem Schlafen gehen einfach gemeinsam eine Liste für den nächsten Tag erstellt.“ Darin haben sich die beiden notiert, was sie erleben wollten, wo sie Essen gehen und wie die Lokal-Öffnungszeiten und deren Adressen sind. So muss man nicht lästig während des Trips suchen und hat alles auf einem Blick. Auch super praktisch, falls es an einem Reiseort weniger Internetverbindungen gibt und man so Einheimische nach dem Weg fragen muss.

Money-Beauftragte

Du verreist mit deiner BFF? Um eure Finanzen im Überblick zu behalten und einfach und schnell bezahlen zu können, lohnt es sich, gemeinsam ein Urlaubs-Budget zu definieren. „Wir haben das so gemacht, dass ich unsere Finanzen über hatte. Vorab haben wir einen gewissen Betrag zusammengelegt, den ich verwaltet habe“, erzählt missBFF Isabella. Wenn es dann ums Bezahlen in Restaurants oder Hotels ging, hat Isabella mit dem Budget der beiden bezahlt – so musste keine Rechnung gesplitted und langwierig geteilt werden.

Reiseapotheke einpacken

Ein Tipp, der eigentlich selbstverständlich sein sollte, jedoch manchmal gerne vergessen wird! „Leider habe ich meine After-Sun in Ibiza vergessen und mein Sonnenbrand war fast nicht zum Aushalten“, erzählt missBFF Marion. „Die haben wir leider völlig zu Hause vergessen – das passiert uns nicht noch einmal“, ergänzt BFF Isabella. Von Schmerztabletten bis hin zu Pflaster und Aftersun solltet ihr also alles mit dabei haben, was kleine und große Wehwehchen lindern kann.