Besser spät als nie – laut wohl das Motto von Emily Blunt. In einer Talkshow hat sich die Schauspielerin vor mehr als zehn Jahren über das Körpergewicht einer Kellnerin lustig gemacht. Jetzt entschuldigt sie sich dafür.

Zuvor hatten Fans ein Statement von dem Hollywoodstar dazu gefordert.

Bodyshaming-Kommentar: Altes Interview von Emily Blunt geht viral

Obwohl Schauspielerin Emily Blunt sich derzeit eigentlich in einer beruflichen Auszeit befindet, um mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen, landete die 40-Jährige jetzt unfreiwillig im Fokus der Öffentlichkeit. Der Grund: ein alter Clip aus einer britischen Talkshow, in dem sie abfällige Bemerkungen über das Aussehen einer Kellnerin gemacht hat, ging kürzlich auf Tiktok viral.

Zur Info: Im Jahr 2012 war Emily Blunt zu Gast in der „Jonathan Ross Show“, um ihren damals aktuellen Film „Looper“ zu promoten – bei dem sie übrigens an der Seite von Joseph Gordon-Levitt und Bruce Willis spielte. Dabei wurden einige Szenen in einem Restaurant der Fastfood-Kette „Chilis“ gedreht. Während des Interviews erinnerte sich die Schauspielerin an das Serviceerlebnis und sagte damals: „Die Kellnerin, die uns bedient hat, war sehr riesig, wissen Sie – ich glaube, sie hat bei Chilis kostenlose Mahlzeiten bekommen.“

Nachdem der Clip im Netz viral gegangen war, forderten viele Fans die Schauspielerin in den Kommentaren dazu auf, sich öffentlich für diese Aussage zu entschuldigen. Dieser Aufforderung kam Emily Blunt nun tatsächlich nach.

„Ich erkenne mich selbst nicht wieder“

Gegenüber dem Magazin People äußert sich der Hollywoodstar jetzt zu diesem Ausschnitt. „Ich habe mich immer für jemanden gehalten, der nicht im Traum daran denken würde, jemanden zu verärgern. Was auch immer mich in diesem Moment dazu getrieben hat, so etwas zu sagen, ist für mich unverständlich. Ich erkenne mich nicht wieder“, gesteht Blunt. Weiters sagt sie: „Und doch ist es passiert und ich habe es gesagt – und es tut mir so leid, wenn ich jemandem damit weh getan habe. Ich war absolut alt genug, um es eigentlich besser zu wissen.“

Im Netz kommt Blunts Entschuldigung gut an. Ihr Statement dazu verbreitete sich rasend schnell im Netz. Unter einem Post loben viele User:innen die Schauspielerin. „Das ist Stärke. Jeder von uns macht mal Fehler. Aber Emily hat offenbar dazu gelernt.“, lautet beispielsweise ein Kommentar.