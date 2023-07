Wenn ihr euch das nächste Mal gemütlich in euer Kopfkissen kuschelt, dann denkt daran: auf ungewaschenen Polsterbezügen befinden sich weitaus mehr Bakterien, als auf einem Toilettensitz. Ew, we know! Das bestätigt jetzt eine neue Studie aus den USA.

Demnach seien es sogar 17.000-Mal mehr Bakterien, als auf dem Sitz, auf dem wir unsere Notdurft verrichten. Das müssen wir erstmal verarbeiten.

Unzählige Bakterien auf ungewaschenen Polsterbezügen

Habt ihr euch schon mal gewundert, wieso ihr hin und wieder mit Hautproblemchen zu kämpfen habt, obwohl ihr rein gar nichts an eurer Skincare-Routine verändert? Klar, das kann natürlich durchaus mit Hormonen, der Menstruation und Stress zusammenhängen. Ein möglicher Faktor könnte aber auch euer Kopfkissen sein, auf dem ihr jede Nacht liegt.

Wenn wir uns jetzt mal ganz ehrlich sind, wechseln wir unsere Bettwäsche (fast) alle viel seltener, als wir eigentlich sollten. Der Aufwand ist dafür einfach viel zu groß und nach einem ultra-anstrengenden Arbeitstag haben wir Besseres zu tun, als Akrobatikübungen mit dem Leintuch zu veranstalten. Laut Expert:innen sollten wir unsere Bettwäsche allerdings alle ein bis drei Wochen wechseln. Uh oh …

Jetzt gibt es allerdings einen weiteren Grund, der dafür spricht, Laken und Co. einmal mehr auszutauschen. Denn wie Forscher:innen im Zuge eines Projektes von Amerisleep herausgefunden haben, befinden sich auf Polsterüberzügen ganze 17.000-Mal mehr Bakterien, als auf einem Toilettensitz. In Summe sind das ganze drei Millionen (!) Bakterien. In aufgeschriebener Form: 3.000.000 – und das nach nur einer einzigen Woche. Das klingt wirklich ziemlich ekelerregend.

Schimmelpilze, Bakterien und Viren gefunden

Der Grund dafür ist der, dass wir etwa 50 Millionen Hautzellen auf dem Polster abstreifen, sobald wir uns schlafen legen. Dazu kommen noch Schweiß, Make-up-Reste, Haare und alles, was wir sonst noch tagsüber von der Umwelt aufgenommen haben. Das reicht von Pollen über Tierbehaarung bis hin zu Schmutzpartikeln, Schimmelpilzen, Bakterien und Viren. Somit schlafen wir jede Nacht umgeben von unzähligen Krankheitserregern. Ein virales Tiktok-Video verdeutlicht, wie schnell Polsterbezüge Bakterien ansammeln:

Laut der Studie wurden auf den analysierten Polsterbezügen nämlich Bakterien gefunden, die Lungenentzündungen hervorrufen könnten, aber auch „Bacilli“, eine Art von Bakterium, das Lebensmittelvergiftungen verursacht, wie McKenzie Hyde in ihrer Studie schreibt. Bevor ihr jetzt allerdings in Panik ausbrecht: das muss noch lange nicht bedeuten, dass daraus sofort Krankheiten entstehen. Denn ansonsten würden wir ja alle paar Wochen krank sein, wenn wir mal wieder vergessen, unsere Bettwäsche zu wechseln.

Polsterbezüge mehr als einmal die Woche waschen

Dennoch rät McKenzie, dass man zumindest seine Polsterbezüge mehr als einmal die Woche wechselt. Das Gute daran: immerhin nimmt es nicht ganz so viel Zeit in Anspruch, wie die gesamte Bettwäsche auszutauschen. Wer den Rat der Forscherin befolgen möchte, kann das Wechseln der Überzüge einfach in seine Routine einbauen und beispielsweise jeden Montag und Donnerstag zu neuen Pillowcases greifen.

Übrigens: wenn ihr eure Bezüge wascht, dann achtet darauf, dass die Waschmaschine auf mindestens 60 Grad eingestellt ist. Denn nur dann kann sie sämtliche Bakterien und Viren abtöten.