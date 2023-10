Einige Sternzeichen können sich wahrlich freuen, denn in Sachen Beziehung kommt eine ordentliche Veränderung auf sie zu. Konkret heißt das: Verliebt, verlobt, verheiratet – sie bekommen womöglich schon bald einen Heiratsantrag!

Diese Tierkreiszeichen können am ehesten noch in diesem Jahr mit einer Verlobung rechnen.

Wassermann

Wassermänner lieben es, umgarnt zu werden. In Liebesdingen überlassen sie gerne dem Partner oder der Partnerin den ersten Schritt. Good News, denn Wassermann-Geborene könnten noch in diesem Jahr von ihrer großen Liebe einen Heiratsantrag bekommen. Dabei wird es so richtig romantisch. Dein Lieblingsmensch plant ein Liebes-Wochenende mit dir? Uhhhh sehr verdächtig.

Stier

Stiere sind wahre Familienmenschen. Schon lange hegen sie den Wunsch, eine eigene Familie zu gründen. Nachdem das Jahr bislang beruflich reibungslos verlaufen ist, trauen sich die Stiere nun, in der Liebe den nächsten großen Schritt zu wagen. Eine Verlobung in den kommenden Monaten ist daher gar nicht unwahrscheinlich. Die Stiere kommen ihre Traumhochzeit endlich ein großes Stück näher.

Widder

Auch für den Widder wird das Jahr noch richtig interessant. So gut wie jetzt ging es diesem Sternzeichen schon lange nicht. Der Widder weiß, wie wichtig es ist, auf sich selbst zu achten und stets genügend Me-Time einzuplanen. Diese Positivität wirkt sich auch auf seine Liebsten aus. In der Beziehung läuft es daher richtig gut und der Widder könnte mit seinem Lieblingsmenschen nicht glücklicher sein. Als Krönung könnte noch 2023 der sehnlichst erhoffte Heiratsantrag folgen.