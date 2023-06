Ein aufgeräumtes Zuhause oder ein ordentlicher Arbeitsplatz sind für manche Menschen ein absolutes Muss. Andere wiederum neigen eher dazu, Chaos um sich herum zu schaffen. Tatsächlich gibt es gleich mehrere Sternzeichen, die von Natur aus tendenziell unordentlich sind. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Diese drei Tierkreiszeichen können schon Mal in ihrem eigenen Chaos versinken.

Zwillinge

Zwillinge sind ja für ihr kreatives und vielseitiges Wesen bekannt. Sie haben oft so viele Ideen und Interessen auf einmal, dass es ihnen schwerfällt, den Fokus auf eine Sache zu legen – einschließlich der Ordnung. So kann es schon mal passieren, dass Zwillinge in ihrem eigenen Chaos versinken. Ein weiteres Laster des Sternzeichens: Klamotten! Zwillinge shoppen zudem für ihr Leben gerne! Diese Kombination sorgt dafür, dass sich riesige Keidungsberge in ihrem Zimmer anhäufen. Und wenn es ihnen dann doch mal gelingt, sich zum Aufräumen aufzuraffen, können sie sich meist nur kurze Zeit darauf konzentrieren. Ein kleiner Teufelskreis!

Fische

Die sanften und träumerischen Fische leben manchmal in ihrer ganz eigenen Welt. Sie sind zudem bekannt dafür, nur allzu gern ein Chaos um sich herum zu schaffen, das für Außenstehende natürlich unordentlich wirkt. Doch Fische sind meist so stark von ihren Gedanken und Gefühlen eingenommen, dass sie die physische Umgebung komplett vernachlässigen. Aufräumen kommt bei den Fischen daher erst ganz zum Schluss. Egal ob am Arbeitsplatz oder bei ihnen Zuhause – Unordnung ist da vorprogrammiert.

Widder

Und natürlich darf auch der Widder bei dieser Liste nicht fehlen. Die abenteuerlustigen Widder sind ständig auf der Suche nach neuen Erfahrungen und Inspirationen. Das ausgeprägte Streben nach Freiheit führt manchmal aber dazu, dass Geborene dieses Sternzeichens ihre Aufmerksamkeit von der Ordnung abwenden. Es hat in ihrer Welt einfach nicht so die Priorität. Außerdem ist ihnen oft die Zeit zu schade. Sie erleben stattdessen lieber ein Abenteuer oder erledigen Dinge, die ihnen wirklich am Herzen liegen.