Lange dauert es nicht mehr, bis die Bachelors sich für ihre große Liebe entscheiden müssen. Höchste Zeit also, dass auch die Familie ein Wörtchen mitreden darf!

Kurz vor den Dreamdates gibt es dann sogar noch einen Plottwist.

„Die Bachelors“: Zwischen Selbstfindung und Rumknutschen

Eigentlich standen die Zeichen in Woche acht von „Die Bachelors“ ziemlich gut. Denn mit nur mehr vier Kandidatinnen pro Rosenkavalier war eines unserer liebsten Klischees an der Reihe: Die Frauen sollten die Familien des Bachelors kennenlernen. Normalerweise die Garantie für jede Menge cringe und Gossip; dieses Mal war es aber fast schon ein wenig enttäuschend.

Aber zurück zum Anfang. Diese Woche steht scheinbar alles unter dem Motto kennenlernen. Wenn man bedenkt, dass die ersten sieben Folgen hauptsächlich mit Sport und rumknutschen gefüllt waren, eine willkommene Abwechslung. Dass sich alle übriggebliebenen Kandidatinnen mitsamt Bachelors jedoch zu einem Date mit einem Heiler treffen, ist einmal mehr unangenehm.

Denn wie schon bei der „African Night“ Party vor ein paar Wochen verschmelzen hier erneut die Grenzen zwischen cultural appreciation und absolutem Fremdschämen. Nicht nur, weil die Infos des Heilers nicht gerade bahnbrechend sind. Die Kandidatinnen suchen nach der großen Liebe…. Say What?! Was kommt als nächstes; verrät er uns etwa, dass unter den Damen eine künftige „Dschungelcamp“-Kandidatin lauert?

Auch die Erkenntnis, dass Dennis es schaffen will, sein Playboy-Dasein hinter sich zu lassen, überrascht wohl wirklich niemanden – außer Dennis selbst. Denn der zeigt sich bei dem Date wirklich beeindruckt und betont wieder und wieder, das eben das seine große Challenge ist. Er will „nur“ eine Frau richtig lieben. Hmmm… ob da der richtige Ansatz ist, erst einmal mit allen zu knutschen? Naja der TV-Quote hilft es bestimmt. Die Grenzen, die er setzen will, vergisst er wenig später ohnehin wieder – schließlich wartet ein Kuss mit Nadia auf ihn. Wir haben ja in den vergangenen Wochen gelernt: Es ist kein Date, wenn Dennis nicht geknutscht hat.

Du suchst den richtigen Mann.

Was für eine Erkenntnis.

Kann sich hier denn niemand wirklich unterhalten?

Aber bevor wir uns wieder darüber ärgern, geht es schon in die nächste Date-Runde. Und endlich bekommen wir die richtige Portion Cringe: die Familien sind nämlich auch nach Kapstadt gereist, um die Kandidatinnen genau unter die Lupe zu nehmen. Sebastians Mutter und sein Bruder wollen dabei herausfinden, ob die Damen denn mit ihrem Sebastian kompatibel sind. Und was macht Eva? Die erzählt einmal mehr von ihrem großen Trauma in der Vergangenheit! Eva, wir haben es verstanden. Aber auf diese Art und Weise wirbt man bei der Schwiegermutter in spe wohl eher nicht für sich selbst.

Auch Dennis bekommt bei seinem Gruppendate Besuch von seinem Bruder und seinem Cousin. Und die beiden haben die wirklich großen Fragen an die Kandidatinnen: Würden sie denn für Dennis umziehen? Wir sehen also bei beiden intensiven Fragerunden: die Bachelors haben ihre Kommunikations-Skills definitiv von ihren Familien. Denn die Gespräche wirken allesamt starr, unangenehm und eher wie ein Bewerbungsgespräch für eine offene Stelle als Managerin des jeweiligen Bachelors.

Aber immerhin sind Dennis und Sebastian zufrieden und bestärkt, in der Nacht der Rosen ihre Entscheidungen zu treffen. Zumindest bei Dennis sorgt diese auch noch für eine kleine Überraschung. Denn er schickt Nadia nach Hause. Seine Erklärung: „Bei ihr war die körperliche Anziehung extrem. Aber emotional fehlt da noch was.“ Vielleicht will er die Ratschläge des Heilers ja doch noch annehmen. Sebastian schickt währenddessen Freya nach Hause. Jeweils drei Kandidatinnen gibt es jetzt also noch pro Bachelor. Und das kann natürlich nur eines heißen: nächste Woche folgen die Dreamdates!

„Die Bachelors“ ist seit 17. Januar 2024 immer am Mittwoch, um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen – auf RTL+ sind alle zehn Folgen der Staffel jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung verfügbar.