Wer kennt’s nicht? Dir fallen im Traum plötzlich die Zähne aus, du wirst von einer Schlange gebissen oder von einer schwarzen Katze verfolgt. Viele Menschen sind fest davon überzeugt, dass unsere Träume eine Bedeutung haben.

Wir verraten euch welche drei Sternzeichen besonders überzeugt von Traumdeutung sind.

Fische

Fische sind bekanntlich intuitiv und nehmen dementsprechend ihre Umgebung auch intensiv wahr. Abgesehen davon, haben Fische eine große Vorliebe für Rituale und sind dementsprechend auch sehr abergläubisch. Daher kommt auch ihre Neigung zur Traumdeutung. Sie haben ein ausgezeichnetes Verständnis für Spiritualität, weshalb sie ihre Träume als wichtige Botschaften betrachten, die UNBEDINGT gedeutet werden müssen. Aus diesem Grund hält das Sternzeichen morgens sein Handy auch griffbereit – schließlich muss die Bedeutung des Traums schnell online recherchiert werden, bevor die Erinnerung daran im Gedächtnis erlischt.

Krebs

Surprise, surprise: Auch Krebse sind von der Traumdeutung fasziniert. Dieses Sternzeichen möchte schließlich nichts dem Zufall überlassen und sucht daher für alles in ihrem Leben eine Erklärung. Das gilt auch für ihre Träume. Krebse sehen Träume meist als eine gute Möglichkeit, verborgene Gefühle, darunter auch Ängste und Wünsche zu erkunden. Sie verbringen den ganzen Tag damit, herauszufinden, welche Message dieser Traum ihnen vermitteln wollte. Übrigens sind auch Krebse große Fans von Ritualen und gelten als besonders abergläubig. Das erklärt auch, warum sie so sehr an Traumdeutung glauben.

Skorpion

Okay zugegeben damit hätte keiner gerechnet, aber auch der Skorpion glaubt an die Bedeutung der Träume! Er liebt es, verborgene Wahrheiten des Lebens zu erkunden. Deshalb hinterfragt das Sternzeichen viele seiner Träume. Egal ob es Zähne sind, die ausfallen oder eine unbekannte Person, die sie im Traum verfolgt – Skorpione wollen es wissen. Auch sie glauben fest daran, dass Träume ihnen geheime Botschaften fürs Leben vermitteln möchten. Und genau aus diesem Grund sind sie auch von der Traumdeutung überzeugt.