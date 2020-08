Sex kann etwas ganz tolles sein. Vor allem, wenn man sich auch mal etwas Abwechslung gönnt und neue Dinge ausprobiert. Wer also Bock auf ein Update zwischen den Laken hat, sollte sich besser nicht auf ein nächtliches Abenteuer mit einem dieser Sternzeichen einlassen.

Denn sie sind im Bett besonders langweilig und mögen es am liebsten immer nur auf dieselbe Weise.

Jungfrau

Die Jungfrau zählt im Bett nicht gerade zu den Verrückten und ausgeschlossenen Sternzeichen. Ganz im Gegenteil – denn beim Sex kann sie sich erst so richtig fallen lassen, wenn sie ihrem Gegenüber zu einhundert Prozent vertraut. Und gerade, wenn sie dieses nicht so gut kennt, fühlt sie sich in vertrauten Stellungen wie etwa der Missionarsstellung am wohlsten. Abwechslung gibt es bei ihr unter den Laken dagegen eher selten.

Waage

Wenn ihr Bock darauf habt, eure geheimen sexuellen Fantasien auszuleben und beim nächsten One-Night-Stand einfach etwas Neues zu probieren, dann solltet ihr euch davor auf jeden Fall vergewissern, dass es sich hierbei um keine Waage handelt. Denn sie geht es beim Sex eher ruhig und gelassen an und hat im Schlafzimmer keinen Platz für kurioses Sexspielzeug oder komplizierte Sex-Positionen.

Fische

Auch die Fische zählen eher zu den Langweilern im Bett. Denn sie würden es sich nie trauen, geheime Fantasien im Schlafzimmer auch tatsächlich auszuleben oder gar erst den Wunsch dazu äußern, die auch zu praktizieren. Da sie jedoch aus Angst meist in ihrer Komfortzone bleiben, gestaltet sich auch ihr Sexleben eher als unspannend und farblos.