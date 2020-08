Sie müssen nicht viel machen, um andere um ihren Finger zu wickeln. Denn diese Sternzeichen gewinnen immer jeden für sich. Sie haben eine ganz besondere Ausstrahlung und ziehen alle in ihren Bann.

In diese Sternzeichen kann man sich also nur verlieben:

Fische

Die Fische sind zarte, gefühlvolle und emotionale Wesen. Sie gleiten regelrecht durchs Leben und berühren alle mit ihrer sensiblen Art. Dieses Sternzeichen wird ständig umschwärmt. Besonders seine fürsorgliche Art und sein soziales Wesen sorgt dafür, dass sich alle in den Fisch verlieben.

Waage

Wer in der Präsenz einer Waage ist, kann sich nur wohlfühlen. Das Sternzeichen ist unglaublich ausgeglichen und strahlt eine wohlige Ruhe aus. Zudem sind Waagen überaus charmant und anmutig. Es braucht nur einen Blick auf das Sternzeichen und schon ist man unsterblich verliebt.

Zwilling

Der Zwilling redet die Leute regelrecht in seinen Bann. Das Sternzeichen ist sehr kommunikativ und charismatisch. Jeder hört dem Zwilling gerne zu und zudem wird es in seiner Gegenwart nie langweilig. Zwillinge kommen nicht nur überall gut an, sie können den Menschen schon mal den Kopf verdrehen.

Skorpion

Der Skorpion ist ein wahres Mysterium und hat eine unglaublich anziehende Aura. Das Sternzeichen gibt nicht gerne viel von sich preis, was es noch unwiderstehlicher macht. Wer in Gegenwart eines Skorpions ist, fühlt sich gleichzeitig geborgen und aufgeregt. Diese Mischung führt dazu, dass sich fast alle in das Sternzeichen verlieben.