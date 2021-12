Es ist mal wieder an der Zeit, sich Gedanken darüberzumachen, welche Weihnachtsgeschenke unterm Christbaum landen sollen. Aber wenn die Geschenke-Auswahl einfach zu groß ist, dann kann das unter anderem zur großen Überforderung führen. Keine Sorge, wir schaffen Abhilfe für euer inneres Christkind.

Das sind die coolsten Weihnachtsgeschenke für deine Schwester.

Coole Weihnachtsgeschenke für Schwestern

Bei der eigenen Schwester gibt man sich gern besonders viel Mühe, wenn es um das Weihnachtsgeschenk geht. Wir kennen unsere Schwester nämlich ganz genau. Das Einzige, woran wir letzten Endes oft scheitern, ist die Hülle und Fülle an Möglichkeiten. Wo soll man da denn nur anfangen? Keine Sorge der miss-Weihnachtself ist schon zur Stelle. Hier schränken wir die Geschenkmöglichkeiten ein wenig ein, denn es soll ja etwas Außergewöhnliches für die Schwester sein.

1. Selfcare-Ausstattung

Wer nimmt nicht gern ein Bad und gönnt sich ein bisschen Entspannung? Ja, das haben wir uns auch gefragt. Gerade in der Weihnachtszeit sind wir alle doch besonders gestresst und bei der Schwester kriegen wir es oft als nächste Angehörige direkt mit. Da eignet sich also nichts besser als Beautyprodukte zur Entspannung für die Selfcare bzw. Me-Time. Mit nachhaltigen und handmade Beautyprodukten, wie zum Beispiel von Lush, kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Auf jeden Fall steht eure Schwester bestimmt direkt am 1. Weihnachtstag mit seeligem Grinsen, tiefenentspannt und duftend vor euch.

Nachhaltiges Happily Ever After Set von Lush, € 79,95

2. Socken-Spaß

Socken sind der Weihnachtsgeschenk-Klassiker schlecht hin. Aber seien wir doch mal ganz ehrlich – normale Kuschelsocken sind ja mega langweilig. Schließlich sollen die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum auch für gute Laune sorgen. Wie wärs als mit lustigen Socken, die allen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Von Happy Socks gibt es einige witzige Exemplare, die im Alltag immer für ein lustiges Fashion-Statement sorgen. Erhältlich zum Beispiel über Zalando ab ca. 10 Euro.

3. Ein Fashionista-Kit

Ist eure Schwester eine Person, die immer ewig vor ihrem Kleiderschrank steht, weil sie sich einfach nie entscheiden kann? Am besten ihr präsentiert ihr eine Lösung für ihr Alltagsproblem. Von Style Poker gibt es eine Box mit 52 Karten, mithilfe derer man täglich neue Styling-Ideen bekommt. Einfach jeden Tag eine Karte ziehen und die Styling-Aufgabe erfüllen.

Style Poker Cards für € 29,99

4. Optimistische Retro-Fashion

Gerade an Weihnachten wollen wir doch gute Laune versprühen und die auch nach außen tragen. Das geht am besten mit fröhlichen It-Pieces in Form von Kleidung. Die neue Smiley H&M Kollektion bietet genau das. Lässige Retro-Fashion aus nachhaltigen Materialien mit Happy-Faktor und positiven Vibes. Ab dem 30.11 ist die Kollektion im H&M Onlineshop erhältlich.

Crop Top für 9,99 Euro und Minirock für 14,99 Euro von H&M

5. Ein ‚Bad Hair Day‘-Vernichter 😉

Wir kennen es doch alle: Da stehen wir morgens auf und unsere Frisur ist nicht mehr zu bändigen. Schließlich haben wir auch die ganze Nacht hart daran gearbeitet, sie in die entsprechenden Richtungen zu modellieren. Um sie wieder halbwegs zu stylen, braucht es also entsprechendes Werkzeug. Wie wärs also mit einem passenden Glätt- oder Welleneisen als Christmas-Gift? Damit gewinnt deine Schwester den Kampf gegen den Bad Hair Day garantiert! Unser Tipp: Coole Produkte gibt es zum Beispiel von Remington – unsere Favorites sind die Hair-Tools aus der aktuellen HYDRAluxe PRO Collektion. Erhältlich zum Beispiel bei MediaMarkt für rund 140 Euro.

Happy X-Mas-Shopping ihr Lieben!