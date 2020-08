Ab dem 1. September sollen die Grenzen in Ungarn für Touristen nicht mehr länger zugänglich sein. Das teilte der Kanzleramtsminister Gergely Gulyas gestern (28. August) bei einer Pressekonferenz in Budapest mit.

Der Grund für die plötzliche Schließung der Grenzen seien laut Gulyas die steigenden Infektionen des Coronavirus im Land.

Ungarn lässt ab 1. September Grenzen schließen

Denn die meisten Infektionen, die kürzlich registriert wurden, seien auf ausländische Aufenthalte zurückzuführen, so Gulyas in seiner Rede. Mit der Schließung der Grenzen wolle man nun das Risiko einer weiteren Verbreitung des Virus im Land minimieren. Ausländische Staatsbürger dürfen somit nur mit einer begründeten Ausnahme nach Ungarn einreisen. Zudem haben ungarische Bürger die Pflicht, nach einem Aufenthalt im Ausland eine 14-tägige Quarantäne anzutreten. Eine Ausnahme ist hierbei nur gegeben, falls die betreffende Person zwei negative Corona-Tests vorweisen kann, die in einem Abstand von zwei Tagen durchgeführt wurden. Die Kosten der Test müssen die Bürger dabei selbst tragen, erklärte Gulyas.

Zudem wolle man mit der Schließung der Grenzen auch die allgemeine Sicherheit für besonders gefährdete Menschen, Kinder, die sich auf den Schulstart vorbereiten sowie das Funktionieren der Wirtschaft gewährleisten. Ab 1. September sollen die Schulen nämlich wieder öffnen. Die Schließung der Grenzen wolle man nun erstmal einen Monat lang beibehalten und ab Oktober wieder neu behandeln.

Trotz steigender Infektionszahlen: Fußball-Veranstaltung findet statt

Trotz der steigenden Infektionszahlen und der Schließung der Grenzen, soll das geplante Fußballspiel des Fußball-UEFA-Supercups zwischen Champions-League-Sieger Bayern München und Europa-League-Sieger FC Sevilla am 24. September in der Budapester Puskas-Arena stattfinden. Wie Kanzleramtsminister Gergely Gulyas mitteilte, sollen beide Mannschaften mit jeweils 3.000 Eintrittskarten für Fans ausgestattet werden. Diese dürfen jedoch nur mit zwei negativen Corona-Tests einreisen. Vom Flughafen bringe man die Fans direkt zum Stadion und nach dem Spiel direkt wieder zurück zum Flughafen, um das Risiko einer weiteren Verbreitung des Virus so gering wie nur möglich zu halten, so Gulyas.

In Ungarn gibt es derzeit immer mehr positive Corona-Fälle. Laut offiziellen Angaben verzeichnete man am Donnerstag (27. August) innerhalb von 24 Stunden 132 Neuinfektionen.