Brüste gut, alles gut? Du solltest deinen Brüsten noch mehr Aufmerksamkeit schenken, denn sie verraten dir sehr viel über deine Gesundheit. 1. Deine Brüste schrumpfen Wird dein Busen kleiner, liegt das meist an einem dieser beiden Gründe:

Du hast abgenommen . Die weibliche Brust besteht hauptsächlich aus Fettgewebe – deshalb nehmen wir zuerst meist am Busen ab. Danach erst geben die unliebsamen Fettzellen am Bauch klein bei.

. Die weibliche Brust besteht hauptsächlich aus Fettgewebe – deshalb nehmen wir zuerst meist am Busen ab. Danach erst geben die unliebsamen Fettzellen am Bauch klein bei. Dein Zyklus startet. Kurz vor der Periode fühlt sich der Busen praller an, kurz nachher wird er wieder kleiner. Alles ganz normal.

2. Deine Brüste werden größer

Wir dein Busen praller und größer, kann das auch mehrere Gründe haben: Du hast zugenommen, machst weniger Sport, bist zur Zeit gestresst, deine Periode steht vor der Tür, du hast deine Pille gewechselt – oder du bist schwanger!

3. Deine Brüste sind ungleich groß

Keine Panik, die meisten Frauen haben unterschiedlich große Brüste! Es ist also komplett normal, wenn ein Busen größer ist als der andere. Sorgen solltest du dir nur machen, wenn sich die Form einer Brust innerhalb weniger Wochen verändert. Dann das könnte auf Brustkrebs hinweisen – schnell einen Termin beim Arzt ausmachen!

4. Du hast Hautirritationen unter den Brüsten

Große Brüste scheuern oftmals an der Haut des Oberkörpers. Doch auch bei einer weniger großen Oberweite können an dieser Stelle Hautirritationen auftreten. Das kann daran liegen, dass du gegen ein bestimmtes Gewebe – wie etwa der Stoff deines BHs oder dein T-Shirt – allergisch reagierst.Oft kann es auch helfen, den BH (ohne Weichspüler!) zu waschen.

5. Du hast Dehnungsstreifen

Meist gehen Dehnungsstreifen mit größeren Gewichtszunahmen – oder Gewichtsverlusten einher. Denn wenn sich die Haut zu schnell ausdehnt, bekommt sie Risse, die sich als weiße Linien abzeichnen. Das passiert häufig bei einer Schwangerschaft, es gibt jedoch auch Frauen, die mit einer wenig dehnbaren Haut geboren sind.

6. Du hast ungewöhnlich dunkle oder helle Nippel

Keine Sorge, je nach Hauttyp hat jede Frau eine andere Pigmentierung der Brustwarzen.

7. Du hast sehr große oder sehr kleine Brustwarzen

Völlig normal. Auch die Größe kann komplett unterschiedlich sein – und hat nebenbei bemerkt nichts mit der Größe des Busens zu tun. Frauen mit kleinen Brüsten können große Brustwarzen haben – und umgekehrt.

8. Du hast eine Erhebung an der Brust

Du hast eine Erhebung an deiner Brust, die sich wie ein Knoten oder eine Verdickung anfühlt? Dann solltest du schnell deinen Arzt aufsuchen, denn das kann auf eine Zyste oder Brustkrebs hindeuten.

9. Du hast viele Haare auf der Brust

Fast jede Frau hat ein paar Härchen rund um den Warzenhof – das ist völlig normal. Doch wenn du übermäßig viele Haare hast (auch zwischen den Brüsten), dann solltest du einen Arzt aufsuchen und deinen Hormonspiegel messen lassen. Denn das könnte bedeuten, dass du zu viele männliche Hormone (Androgene) hast und an dem sogenannten Polyzystischen Ovarialsyndrom leidest.

10. Deine Brustwarzen jucken

Juckende Brustwarzen können verschiedene Gründe haben: Am wahrscheinlichsten ist, dass du dein Duschgel oder den Stoff deines BHs nicht gut verträgst oder deine Periode bekommst. Es gibt allerdings auch eine seltene Form von Brustkrebs (Paget-Karzinom) im Bereich der Brustwarze. Darüber solltest du dir aber nur Sorgen machen, wenn deine Haut um die Brustwarzen auch fleckig ist, die Haut Krusten bildet, und dein Nippel ungewöhnlich flach ist und eine gelbliche oder blutige Flüssigkeit absondert.

11. Deine Brüste fühlen sich wie eine Orange an

Okay, das klingt etwas komisch. Aber wenn sich die Haut an deinen Brüsten an manchen Stellen anfühlt wie eine Orangenschale (hart und uneben), dann solltest du einen Arzt aufsuchen, denn das könnte auf eine Krebsform hindeuten.