Woche sieben bei „Die Bachelors“ und während die beiden Rosenkavaliere immer noch nach Favoritinnen suchen, hätten wir schon einen Kandidaten, den wir gerne eliminieren würden: einen der Rosenkavaliere.

Denn nach der großen Liebe scheint einer von beiden nicht zu suchen!

„Die Bachelors“: Sucht hier wirklich jemand nach der großen Liebe?

Die „Bachelors“-Reise nähert sich in großen Schritten dem Finale, denn nur mehr zehn Frauen kämpfen um die beiden Rosenkavaliere. Man möchte also meinen, dass es langsam romantisch wird, sich Favoritinnen herauskristallisieren und man mehr und mehr Funken und Herzschmerz sieht. Zumindest war das in vergangenen Staffeln häufig so. Doch bei „Die Bachelors“ ist irgendwie alles anders. Und das haben wir vor allem einem zu verdanken: Rosenkavalier Dennis.

Denn für ihn scheinen die Wochen in Südafrika nicht die Suche nach der großen Liebe zu sein, sondern ein Wettbewerb darum, mit wie vielen Menschen er in kurzer Zeit knutschen kann. Das zeigt sich einmal mehr bei den Gruppendates. Denn während Sebastian seine Damen (mal wieder) zum Sport inklusive Gesprächen lädt, bevorzugt Dennis ein ganz anderes Date: „Ein gutes Auto, heiße Girls und qualmende Reifen. Was will man mehr?“, erzählt er stolz. Und wenn wir uns ganz ehrlich sind, wünscht er sich bei seinem Date eigentlich nur eines: einen neuen Kuss. Den bekommt er dann auch von Lissy. Zugegeben; auch Sebastian küsst Kim bei seinem Einzelgespräch – bei ihm wirken die Küsse jedoch deutlich weniger wie ein Wettbewerb und mehr wie ein Zeichen von Zuneigung.

nichts beschreibt die zwei bachelors besser, als diese dates #bachelor — anne ☕ (@hinzxrsonne) February 28, 2024

Knutschen im Haibecken: Ein Tiefpunkt der Romantik

Das zeigt sich kurze Zeit später bei dem gemeinsamen Einzeldate von Dennis, Sebastian, Nadia und Larissa. Gemeinsam geht es für die vier zum Shark Cage Diving. Eigentlich sollte es also eher um Nervenkitzel und unvergessliche Momente gehen. Jedoch nicht, wenn es nach Dennis geht. Denn ja, auch den Nervenkitzel im Wasser inklusive Taucherbrille, Haikäfig und Angstschweiß nutzt der Bachelor, um mal wieder einen Kuss zu bekommen. Nein, wir verstehen auch nicht, wo genau er hier den romantischen Moment gesehen hat. Und nein, wir wissen auch nicht, warum Larissa auf diese billige Masche eingestiegen ist. Aber Dennis zeigt sich einmal mehr happy über seine Erfolge.

Dass er eigentlich auf der Suche nach der großen Liebe sein sollte, scheint ihm hier eigentlich egal zu sein. Dementsprechend unglaubwürdig wirkt es dann auch, als er bei dem Gespräch mit Nadia am Abend betont: „Mir war ja auch wichtig, mal zu erfahren: Geht’s auch nicht nur um die körperliche Anziehung, sondern kann ich ein Gespräch mit Nadia führen, wenn’s einfach auch um tiefere Themen geht?“ Denn wenige Augenblicke später gibt es statt tieferen Themen einen tiefliegenden Eiswürfel, den Dennis Nadia über Hals und Bauch gleitet. Wow, das nennen wir mal ein ernstes Gespräch!

„Die Bachelors“: Diese Kandidatinnen müssen nach Hause fliegen

Ähnlich tiefgründig geht es für Dennis dann bei der Nacht der Rosen weiter. Normalerweise der perfekte Zeitpunkt, um noch einmal abzuklären, ob es mit der ein oder anderen Frau vielleicht doch passt und mit jenen zu sprechen, mit denen man kein Date hatte. Tja und was macht Dennis? Der zieht sich mit Lissy zurück und stellt die wirklich wichtigen Fragen des Lebens … aka „Was war denn dein verrücktester Ort, wo du jemals Sex hattest?“ Schon klar, auch bei den „Bachelors“ geht es um Sendezeit und mit solchen Sprüchen ist Dennis klar präsenter als Sebastian. Sympathischer oder attraktiver macht ihn das jedoch unserer Meinung nach nicht.

#Bachelors #Bachelor

Wenn ich bei dem Format in der Regie sitzen würde, müsste ich nach sovielen inhaltsleerer Gespräche nach der Staffel sicher zur Kur…😅😅 pic.twitter.com/5WKkLMZrjE — Multirole 💢 (@PandemicOpinion) February 28, 2024

Vor allem nicht, als er dann beim Gespräch mit Lisa noch anmerkt, wie wenig Lust er auf ein Gespräch mit ihr hatte. Wieder und wieder betont er im Interview, wie genervt er ist, zeigt deutlich, dass er Lisas Einstellung weder verstehen noch nachvollziehen kann. Nicht einmal als sie offen sagt, dass sie sich fragt, warum sie denn eigentlich noch dabei ist.

Dementsprechend wenig Emotionen merkt man ihm auch an, als er am Ende der Nacht Lisa nach Hause schickt. Als einzige, die mit Dennis noch kein Einzeldate (und dementsprechend keinen Kuss) hatte, war für sie auch schon die ganze Woche über ziemlich klar. Da ist Sebastians Entscheidung, Leonie nach Hause zu schicken, doch ziemlich überraschender. Schließlich war sie seine erste gelbe Rose. Doch offenbar wurde das Drama rund um Leonie ihm dann doch zu viel. Und wir müssen ehrlich sagen: Mittlerweile sind auch wir Team Sebastian und wünschen uns eigentlich, dass er die restliche Staffel alleine macht. Da gäbe es deutlich weniger Cringe-Momente.

„Die Bachelors“ ist seit 17. Januar 2024 immer am Mittwoch, um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen – auf RTL+ sind alle zehn Folgen der Staffel jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung verfügbar.