Nach einer mehrjährigen Pause will Victoria’s Secret offenbar wieder Laufstege erobern. Nach dem Ende der berühmten „Engel“ soll das Konzept aber anders aussehen.

Ganz will das Label aber nicht auf die eigene Vergangenheit verzichten.

Victoria’s Secret ist zurück!

Es war das Ende einer – sehr umstrittenen – Ära, als Victoria’s Secret im Jahr 2021 verkündete, dass die Zeit der VS-Angels endgültig vorbei sei. Damit wurden nicht nur die Runway-Shows bis auf Weiteres eingestellt, sondern auch das Image der Marke sollte eine drastische Änderung erleben. Denn damals bestätigte Geschäftsführer Martin Waters gegenüber der „New York Times“: „Als sich die Welt veränderte, waren wir zu langsam, um zu reagieren“. Ein Wandel musste her; das große Ziel dabei: „Wir mussten aufhören, uns für das zu interessieren, was Männer wollen, und uns für das interessieren, was Frauen wollen.“

Wie genau das aussehen kann, zeigte sich in den darauffolgenden Wochen und Monaten. Das Label zeigte auf den Social Media Kanälen größeninklusive Produkte. Die Idee einer Runway-Show wollte das Unternehmen jedoch weiterhin nicht aufgeben. Und im September soll es so weit sein: Victoria’s Secret kehrt auf die Bildschirme zurück. Mit einer Show wie früher inklusive „Angels“ wird die sogenannte “The Victoria’s Secret World Tour” aber nichts zu tun haben. Denn wie unter anderem „Vogue“ und „Harper’s Bazaar“ berichten, wird die Show weniger mit einer reinen Runway-Show zu tun haben und sich auch um die Behind The Scenes Aspekte der Marke kümmern. Das Ergebnis soll eine Mischung aus Runway-Show und Dokumentarfilm sein, bei der unter anderem 20 Kreative aus der ganzen Welt gezeigt werden, die für das Rebranding der Marke und die neue Version mitverantwortlich sind.

Doja Cat als Headliner

Doch ganz will sich das Unternehmen wohl nicht von seiner Vergangenheit verabschieden; denn wie „Vogue“ berichtet, könnte es bei der Show sogar wieder ein paar Flügel geben. Wie genau diese Mischung aussehen wird, bleibt abzuwarten. Und noch ein Element der früheren Shows soll beibehalten werden. Denn wie jetzt bekannt gegeben wurde, wird es auch bei der „Victoria’s Secret World Tour“ einen musikalischen Headliner geben. Rapperin Doja Cat soll demnach musikalisch durch die Show führen. Die Looks, die Doja bei der Show präsentiert, entstanden außerdem in Zusammenarbeit mit der Rapperin.

Ausgestrahlt wird die Show-Doku-Mischung übrigens am 26. September auf Prime Video. Für viele online ist der Zeitpunkt und die Plattform übrigens schon ein bisschen zu viel des Zufalls. Denn einige betonen online, dass die ersten Konzepte der „Victoria’s Secret World Tour“ sie ein bisschen zu sehr an Rihannas „Savage X Fenty“-Shows erinnern. Jene Shows, die wohl mit die größte Konkurrenz von Victoria’s Secret waren und ebenfalls immer im Herbst auf Prime Video ausgestrahlt wurden. Inwiefern sich die Shows aber tatsächlich ähneln, sehen wir dann im Herbst.