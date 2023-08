Es schadet niemandem, manchmal ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen. Doch drei Sternzeichen können schnell ein bisschen zu nostalgisch werden und verlieren sich dadurch leicht in Gedanken an früher.

Das kann auch negative Seiten haben.

Krebs

Krebse schwelgen gerne in Erinnerungen. Als absolute Overthinker sind sie es nämlich gewohnt, vergangene Situationen und Gespräche zu analysieren und jede Kleinigkeit zu rekonstruieren. Auch im Erwachsenenalter denken sie noch an spezielle Events aus ihrer Kindheit und verirren sich dabei schnell in ihrer eigenen Nostalgie. Das kann zwar lustig sein, führt bei den Krebsen aber oft dazu, dass sie ganz vergessen im Hier und Jetzt zu leben und stattdessen nur nostalgisch an vergangenen Erlebnissen hängen.

Fische

Fische sind sehr emotional und sentimental. Diese Kombi führt oft dazu, dass sie auch schnell nostalgisch werden. Denn die Fische, die nahe am Wasser gebaut sind, schwelgen gerne in Kindheitserinnerungen und betonen, wie simpel und unbeschwert das Leben war, als sie noch keine Verantwortungen hatten. Liebe Fische: ein bisschen Nostalgie ist in Ordnung und niemand verübelt es euch, wenn ihr gerne wieder ein Kind wärt. Doch ihr solltet euch immer im Klaren sein, dass man die Rückwärtstaste im Leben nicht drücken kann – ganz egal wie sehr ihr es auch versucht!

Widder

Ein Satz, den die Widder nur allzu gerne sagen ist „die gute alte Zeit“. Denn die Widder denken extrem gerne nostalgisch an vergangene Events und Ereignisse zurück. Als extrem soziales Sternzeichen haben die Widder oft auch noch Freundschaften, die Jahre wenn nicht sogar Jahrzehnte zurückreichen und mit denen sie die Erinnerungen und Erlebnisse von damals teilen können. Für sie sind das richtige Bonding-Momente, die ihnen wieder und wieder zeigen, wie wichtig es ist, Freundschaften eine lange Zeit beizubehalten. Denn es sind die Erinnerungen an früher, die den Widdern auch in traurigeren Zeiten helfen, positiv zu bleiben.