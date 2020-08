In Los Angeles wollen Behörden bei illegalen Hauspartys Strom und Wasser abstellen. Damit soll die Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden.

Wegen der Pandemie sind große Partys dort derzeit eigentlich verboten. Und auch Bars und Clubs sind derzeit geschlossen. Dennoch gibt es immer wieder Berichte über illegale Veranstaltungen.

Los Angeles stellt bei illegalen Partys Strom und Wasser ab

Mit dieser strengen Maßnahme wollen die Behörden in Los Angeles nun gegen illegale Corona-Partys vorgehen. Denn trotz des aktuellen Verbots gebe es dort immer wieder große Privatpartys, die man offenbar überwiegend Miethäusern in den Hollywood Hills veranstaltet. “Diese großen Partys sind nicht sicher”, so Bürgermeister Eric Garcetti. Deshalb habe man sich nun dazu entschlossen strenger gegen die illegalen Feiern vorzugehen. Wer wiederholt gegen das Verbot und die Sicherheitsverordnungen verstößt, dem könne innerhalb von 48 Stunden Strom und Wasser abgedreht werden. Die neue Regelung gilt laut Medienberichten bereits ab Freitag (7. August).

Häuser in Hollywood Hills sind die neuen Nachtclubs

“Die Konsequenzen dieser Partys gehen weit über die Feier selbst hinaus und haben Auswirkungen auf unsere gesamte Community, da sich das Virus schnell und leicht verbreitet”, so Bürgermeister Eric Garcetti. Deshalb müsse es nun strengere Maßnahmen geben. US-Medien zufolge findet ein Großteil der illegalen Partys etwa in den Hollywood Hills und Bel Air statt. Auch Stars und Influencer sollen immer wieder unerlaubte Partys veranstalten.