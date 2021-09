Der Sommer ist vorbei. Das sagen nicht nur wir, sondern auch der Kalender. Aber nur weil es in Österreich mittlerweile zu frisch zum Baden geworden ist, heißt das nicht, dass das auch für das restliche Europa gilt. Wir verraten euch, wo ihr jetzt im Oktober noch ordentlich Sonne tanken könnt.

Ihr habt noch nicht genug vom Sommer? Wir auch nicht, deswegen kommen hier unsere Top-Reiseziele für den Herbst. Badesachen nicht vergessen 😉

1. Malta

Malta, ein Inselstaat der wirklich das ganze Jahr über eine Reise wert ist. Die Inselgruppe, bestehend aus den Inseln Comino, Gozo und Malta, befindet sich im zentralen Mittelmeer und bietet so die perfekten Bedingungen für jeden Urlaubstyp. Wer einen Strandurlaub plant, der findet auf Malta im Herbst noch optimale Temperaturen vor. Die Inselgruppe südlich von Italien lockt im Oktober mit sommerlich warmen Temperaturen zwischen 26 und 30 Grad und einer Wassertemperatur von 24 Grad. Wer allerdings auch schon mal im Winter auf Malta Urlaub gemacht hat, hat sicherlich auch bemerkt, dass die Einheimischen auch im Dezember/Jänner noch ab und zu ins (Meer-)Wasser springen. Mit dem Flugzeug erreicht ihr Malta von Österreich aus schon in etwa 2 Stunden.

2. Algarve

Die Algarve, an der Südküste Portugals, ist mit ihren Sandstränden, Felsen, Höhlen und Buchten so facettenreich wie wohl kaum ein anderer Küstenabschnitt in Europa. Und gerade im Herbst bietet sich eine Reise dorthin an, denn es herrschen Anfang Oktober noch angenehme Temperaturen von durchschnittlich 27 Grad. Und auch die Wassertemperatur lockt mit etwa 20 Grad noch zum Plantschen. Ob man nun die Küstenlinie der Algarve mit dem Mietwagen oder auf dem Fahrrad erkunden möchte oder aber in Faro in die Geschichte Portugals erleben möchte, die Algarve bietet zahlreiche Freizeitaktivitäten. Unser Geheimtipp: Nördlich des Cabo São Vicentes findet man einsame Badebuchten inmitten des Naturparks “Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina”.

3. Lanzerote

Schwarze Erde, grüne Weinreben, heiße Vulkane: Für Lanzarote gilt der Oktober neben den Monaten Mai und Juni sogar als beste Reisezeit. Zu dieser Zeit ist das Wetter auf Lanzarote stabil und mild. Die Temperaturen liegen zwischen dem Minimum von 18 Grad und dem Maximum von 28 Grad. Die Sonne scheint noch ganze neun Stunden am Tag und die Regentage gehen nahe null. Perfekt also, um noch einige Stunden am Strand zu liegen und Vitamin D zu tanken. Beispielsweise an den oft menschenleeren Stränden von La Graciosa, der heimlichen achten Kanareninsel. Dorthin gelangt ihr am besten mit der Fähre ab Orzola im äußersten Norden Lanzarotes.

4. Sizilien

Italien geht einfach immer! Und das definitiv auch im Herbst. Gerade auf Sizilien ist ein Strandurlaub auch noch im Oktober bestens möglich. Bei warmen Luft- und Wassertemperaturen bietet die Reisezeit zudem viele Vorteile. Der Massentourismus mit Familien und Kindern hat im sizilianischen Spätsommer Platz gemacht für entspannten Urlaub. In den Städten herrscht eine angenehme Atmosphäre und Sehenswürdigkeiten sind ohne Warteschlangen erreichbar. An den Stränden und am Meer sind hauptsächlich Einheimische anzutreffen, die hier ihre freien Stunden genießen.

5. Griechische Inseln

Weißblaue Dörfer, idyllische Inseln, mediterrane Küche und ein leckerer Ouzo bei Sonnenuntergang – ja das ist Griechenland. Für die griechischen Inseln wie Korfu, Kreta, Rhodos oder Mykonos ist der Oktober einer der schönsten Reisemonate überhaupt. Angenehme Lufttemperaturen um die 24 Grad und auch das Wasser ist noch ähnlich warm. Ein Herbsturlaub an den traumhaften Stränden und in den kulturell spannenden Städten und Dörfern lohnt sich also auf jeden Fall.