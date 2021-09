Das Bild eines Sechsjährigen aus Nevada geht gerade um die Welt. Denn der Schüler weigerte sich, seinen Mundschutz in der Schule abzusetzen. Selbst dann, als die jährlichen Klassenfotos gemacht wurden. Der Erstklässler wollte auf das hören, was ihm seine Mutter gesagt hatte.

Die hatte ihm nämlich beigebracht, seine Maske in der Schule nicht abzusetzen. Das hat er dann wohl etwas zu ernst genommen…

Bild eines Erstklässlers geht viral

Der kleine Mason aus Nevada beweist, dass er auf das hört, was man ihm sagt. Denn die Mutter des Sechsjährigen hat ihm eingebläut, seinen Mundschutz immer zu tragen, während er sich in der Schule befindet. Doch daran, dass bei diesem “immer” auch ein paar Ausnahmen dabei sind, dachte der Erstklässler nicht. Denn wie in jedem neuen Schuljahr hat man von den Schülern Klassenfotos gemacht.

Eines sticht dabei besonders hervor: Das, des sechsjährigen Mason. Der kleine Junge weigerte sich, seinen Mundschutz abzunehmen. Auch nicht für zwei Sekunden. Denn seine Mama habe ihm gesagt, das soll er nicht tun.

Mutter veröffentlicht Klassenfoto mit Mundschutz

Die Mutter von Mason, Nicole Peoples, war so entzückt von diesem Klassenfoto, dass sie es auf Facebook veröffentlichte. Das Bild verbreitete sich in der Social-Media-Welt und alle feierten den Sechsjährigen dafür, dass er so konsequent bei seiner Entscheidung geblieben ist. Seine Mutter veröffentlicht auch noch das ungefähre Gespräch zwischen dem Erstklässler und dem Fotografen.

Fotograf: Okay, nimm deine Maske ab!

Mason: Meine Mutter hat gesagt, dass ich sie immer auflassen soll, außer ich esse oder bin weit entfernt von anderen.

Fotograf: Ich bin mir sicher, dass es in Ordnung ist, wenn du sie für das Bild abnimmst.

Mason: Nein, meine Mutter hat echt gesagt, ich solle sicher sein, dass ich sie immer aufbehalte.

Fotograf: Bist du sicher, dass du sie nicht für zwei Sekunden abnehmen willst?

Mason: Nein, danke, ich höre immer auf meine Mutter!

Fotograf: Okay, dann sag’ ‘Cheese’!

“Hätte meine Regeln etwas klarer definieren sollen”

Mittlerweile wurde das Bild von Mason schon über 16.000 Mal geteilt. Seine Mutter schrieb dazu: “Ich bin so stolz auf ihn, dass er sein Wort hält, aber ich hätte meine Regeln an diesem Tag etwas klarer definieren sollen.”

Die User sind begeistert von Mason und seiner Hartnäckigkeit. “Gut gemacht. Man sollte immer auf seine Mutter hören“, schreibt ein Facebook-Nutzer. Ein anderer wünscht sich, dass mehr Menschen so folgsam sind, wie Mason: “Das ist wahnsinnig komisch. Ich wünschte, meine Studenten wären so verantwortungsbewusst, wenn es um das Tragen ihrer Masken geht.”