Manche Menschen haben das Talent, einfach immer gut drauf zu sein. Sie kann so schnell nichts aus der Ruhe bringen. Anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, wenn es mal schwierig wird, haben sie immer noch ein Lächeln im Gesicht, mit dem sie auch ihre Mitmenschen anstecken. Eine wunderbare Eigenschaft, die vor allem diese drei Sternzeichen auszeichnet.

Waage

Auf negative Stimmung und schlechte Laune reagiert die Waage allergisch. Sie ist ein absoluter Optimist und entscheidet sich immer bewusst dafür glücklich zu sein. Sie schafft es selbst in den angespanntesten Situationen positiv zu denken. Schon die kleinsten Dinge machen der Waage eine große Freude. Ihre positive Art steckt an.

Widder

Der Widder hat das Talent, sich nicht allzu viele Gedanken zu machen. Er macht sich wenig Sorgen und kennt kaum Situationen, die Wut oder Frustration bei ihm auslösen. Genau deshalb zählt er zu jenen Sternzeichen, die immer gut gelaunt sind. Der Widder verbreitet immer gute Stimmung und schafft es, in allem etwas Gutes zu sehen.

Schütze

Auch der Schütze zählt zu den Sternzeichen, die so gut wie immer gut drauf sind. Seine Spontanität und Lockerheit bringen in immer wieder in Situationen, die ihn glücklich machen. Der Schütze ist extrem unternehmungslustig und immer bereit für neue Abenteuer. Dauerhaft gute Laune ist da vorprogrammiert. Ihm wird nie langweilig und negative Stimmung ist für ihn ein Fremdwort.