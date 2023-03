In der sechsten Folge von GNTM 2023 ist so einiges passiert. Es stand das wichtige Sedcard-Shooting an. Außerdem konnten die Models ihren allerersten Job ergattern. Die Entscheidung läuft auch dieses Mal wieder etwas anders ab. Denn auch dieser Entscheidungswalk wird für die Models zu einer größeren Herausforderung als gedacht.

Und endlich erfahren wir, was mit den Nachzüglerinnen ist.

GNTM 2023: Shoot-Out

Nach dem Umstyling in der letzten Woche ging es für die Models in dieser Folge an eines der wichtigsten Shootings überhaupt: das Sedcard-Shooting. Wie wichtig die Sedcard ist, betonte auch Lara: „Wenn die Sedcard nicht gut ist, kriegst du keine Jobs. Ohne Jobs kriegst du kein Geld.“ Es wird ernst, liebe Models. Abgelichtet wurden die Kandidatinnen im Slip und einem einzigen Shooting-Accessoire: Auf einer großen Tafel stehen die Model-Merkmale, die für die Kunden am relevantesten sind – Alter, Größe, Maße. Ihre Maße mussten die Models selbst auf ihre Tafeln schreiben. Wenig überraschend sorgte Elsa wieder einmal für große Verwunderung. Denn sie wollte ihre Maße mit weißen Buchstaben auf der ebenso weißen Tafel schreiben. Erst als die anderen Kandidatinnen sie darauf hinwiesen, dass man die Maße so nicht lesen könnte, entschied sie sich doch für Buchstaben in Schwarz. Ach, Elsa.

Die Mädels, wenn sie sehen dass Elsa mit weißen Buchstaben auf einer weißen Tafel schreiben will #GNTM pic.twitter.com/KHwJZvP9tB — cece (@CelineChiarax) March 23, 2023

Gleich zu Beginn müssen sich sechs der Models, die in der Woche zuvor gewackelt haben, im Shoot-Out beweisen. Während Selma, Anya und Katherine Supermodel Heidi sofort mit ihrer Leistung überzeugen, sieht es für Jülide, Coco und Elsa nicht so gut aus. Bei allen dreien gestaltete sich das Shooting als eher schwierig. Am Ende muss Jülide die Show verlassen. Denn laut Fotografin habe es nur ein einziges gutes Foto gegeben. Jülide selbst hat aber nicht damit gerechnet. Eigentlich hatte sie ein gutes Gefühl. Trotzdem ist der Traum für sie an dieser Stelle vorbei. Bei allen anderen Models lief das Shooting verhältnismäßig reibungslos ab. Wie sie mit der Nacktheit beim Shooting umgehen? Wirklich keines der Models hatte ein Problem damit. Alle fühlten sich in ihren Körpern wohl.

Erster Job für Intimissimi

Mit den neuen Sedcard-Fotos ging es für die Models auch schon direkt zur nächsten Herausforderung. Denn es stand das erste Casting an. Der Kunde: Intimissimi. Es geht um eine deutschlandweite Kampagne. Alle Kandidatinnen waren sichtlich aufgeregt. „Ich freue mich riesig auf das erste Casting. Das ist halt echt so der erste Schritt in das echte Modelleben. Das macht das ganze real“, so Vivien. Mit ihrem Walk und im anschließenden Shooting überzeugte dann Ida den Kunden von sich. Sie selbst kann ihr Glück kaum fassen. Und das erste Modelgehalt soll offenbar auch nicht so schlecht sein.

Der Entscheidungswalk wird zum Quiz-Desaster

Auch dieses Mal lief der Entscheidungswalk etwas anders ab, als wir es gewohnt sind. Bei der Entscheidung wird Modelmama Heidi diesmal von der ehemaligen GNTM-Kandidatin Rebecca Mir unterstützt. Als die Mädels allerdings ans Set kamen, war ihnen die Verwirrung regelrecht ins Gesicht geschrieben. Am Set stand eine Stoppuhr und an den Kleiderstangen hingen T-Shirts mit großen Buchstaben darauf. Die Buchstaben ihrer T-Shirts waren allerdings nicht die Anfangsbuchstaben ihrer Namen. Keine konnte sich einen Reim daraus machen.

Zum Glück klärte Rebecca die Kandidatinnen auf: „Der Walk ist ein Quiz.“ Die Models müssen innerhalb von 30 Sekunden Fashion-Fragen beantworten und mit den Buchstaben auf ihren T-Shirts die Lösungsworte bilden, um dann über den Catwalk zu laufen. Ein leichtes? Oh nein. Die erste Frage konnten die Models zwar schnell und einfach beantworten – bei der zweiten scheiterten sie aber schon. „Wer hat das kleine Schwarze erfunden?“ Nein, nicht Audrey Hepburn, wie die Models glaubten, sondern Coco Chanel.

Auch wenn die Fragen nicht immer so einfach zu beantworten waren, meisterten fast alle Kandidatinnen den ungewöhnlichen Entscheidungswalk. Nur Elsa konnte Heidi und Rebecca nicht überzeugen. Weshalb sie die Show dann auch verlassen musste. Ihr denkt euch: Es werden immer weniger Kandidatinnen? Oh nein! Denn Heidi verrät endlich, was es mit den Nachzüglerinnen auf sich hat. Denn es soll sich um sechs ältere Kandidatinnen handeln, die jetzt bald dazustoßen werden.

Aber einen Moment mal: Haben wir die älteren Kandidatinnen in der Vorschau nicht auch beim Sedcard-Shooting gesehen?