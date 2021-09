Werden sie die deutschen Kardashians? Die Ochsenknechts bekommen eine eigene Doku-Soap auf Sky. Das verkündet Natascha Ochsenknecht jetzt auf Instagram. Offenbar soll auch das Trennungsdrama von Jimi Blue und Yeliz Koc Thema werden.

Die Dreharbeiten laufen schon und der Starttermin soll Anfang 2022 sein.

Familie Ochsenknecht bekommt eigene Doku-Soap

Wie Natascha gestern über ihren Instagramkanal verkündete, werden die Ochsenknechts bald auf Sky zu sehen sein. Denn die Familie bekommt eine eigene Doku-Soap á la “Keeping up with the Kardashians”. Und offenbar sollen alle bis auf Vater Uwe mit von der Partie sein. Es ist das erste Projekt, in dem alle erstmals gemeinsam vor der Kamera stehen werden: Natascha, Jimi Blue, Wilson, Cheyenne und ihr Freund Nino. Die Dreharbeiten laufen tatsächlich schon. Zu den Orten des Geschehens gehören: Die neue Bar von Wilson, das traute Heim von Mama Natascha in Berlin, der Hof von Cheyenne in Graz und außerdem wurde noch auf Mallorca gedreht.

Darum wird es in der Soap gehen

Die Serie soll das Alltagsleben der Ochsenknechts festhalten und ihr Leben abseits der Öffentlichkeit dokumentieren. Laut Aussagen soll das Trennungsdrama rund um Jimi Blue und Yeliz Koc unter anderem zum Thema werden. Wie die ganze Geschichte um das ehemalige Paar dargestellt wird, ist noch unklar. Auch ist noch nicht bekannt, ob die gemeinsame Tochter des ehemaligen Paares in der Soap zu sehen sein wird. Jimi Blues jüngste Schwester Cheyenne stellt allerdings schon mal klar, dass man ihre Tochter Chevie in der Reality-Show nicht sehen wird. Cheyennes Tochter soll so lange in der Show verpixelt werden, bis sie alt genug sei, um selbst zu entscheiden, ob sie gesehen werden möchte oder nicht.