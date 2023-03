Gestern war es endlich so weit: die Lieblingsfolge der meisten GNTM-Fans flimmerte über unsere Bildschirme. Denn das große Umstyling war an der Reihe. Dabei fehlte es wirklich an überhaupt nichts! Es gab viele Tränen, Wutausbrüche und einen freiwilligen Abgang. Am Ende der Sendung hat noch eine zweite Kandidatin hingeworfen.

Und zum allerersten Mal hat sich auch Heidi Klum selbst unter die Schere gelegt …

GNTM: Warum die Umstyling-Folge auf ganzer Linie abgeliefert hat

Der Tag, an dem die Models eine Rundum-Erneuerung bekommen, ist wohl jener, dem GNTM-Fans am meisten entgegenfiebern. Jetzt wurden unsere Gebete erhört, denn gestern fand endlich das große Umstyling statt. Doch nicht alle Kandidatinnen dürfen sich auf einen neuen Haarschnitt freuen, einige der Models müssen in der Villa bleiben und dem Spektakel vom Bildschirm aus zusehen. Die anderen treffen zitternd vor Angst auf die vier besten Hairstylist:innen in ganz Hollywood.

Immerhin haben ihnen bereits Super-Mega-Stars wie Beyoncé, Zendaya, J. Lo, Miley Cyrus und Khloé Kardashian ihre geliebten Haare anvertraut. Was soll da also schon schiefgehen? In den Augen der Models: ALLES! Denn sie stehen bereits vor dem ersten Scherenschnitt knietief in einem Meer aus Tränen. Einzig Anya weint aus einem anderen Grund: Sie freut sich so sehr auf eine Typveränderung und kann es kaum erwarten, etwas „richtig Unnatürliches“ zu bekommen.

Hat sich die 19-Jährige vielleicht etwas zu früh gefreut? Denn je länger sie in dem Friseurstuhl sitzt, desto kürzer werden ihre Haare. Und langsam, aber sicher, verwandeln sich ihre Freudentränen in Tränen der Trauer. Als sie dann auch noch eine schwarze Paste aufgetragen bekommt, platzt ihr der Kragen. „Ich will kein Schwarz haben. Jetzt bin ich aber richtig sauer“, beschwerte sie sich lautstark. Am Ende bekommt sie einen goldbraunen Pixie-Cut verpasst.

Bild: ProSieben / Richard Hübner

Auch auf Selma wartet eine ziemlich große Veränderung. Doch anders als Anya, steht das nicht ganz oben auf ihrer Bucket-List. Umso schlimmer ist es für die Kandidatin, als sie merkt, dass immer mehr Haare zu Boden fallen. Als sie dann auch noch von Heidi verkündet bekommt: „Deine neue Haarfarbe gab es bei GNTM NOCH NIE“, brechen auch bei Selma sämtliche Dämme und sie weiß gar nicht mehr, wie ihr geschieht. Und tatsächlich: Das Model hat am Ende des Umstylings Zuckerwatte-Rosa Haare.

Bild: ProSieben / Richard Hübner

Der Rest der Kandidatinnen bekommt entweder eine neue Haarfarbe oder Extensions verpasst. Das Ergebnis sieht wirklich toll aus, wie wir finden. Und nur mal so nebenbei: Wer kann schon von sich behaupten, ein kostenloses Styling von Promi-Friseur:innen, an die man als Normalo womöglich nie ran kommt, zu erhalten?

Auch Heidi setzt sich auf den Stuhl, doch ein Model zieht die Reißleine

Während die einen weinen, kriegen sich andere vor Staunen gar nicht mehr ein. Denn zum allerersten Mal in all den Staffeln, wird auch Modelmama Heidi Klum herself umgestylt. Ihre Wallemähne in warmen Blondtönen weicht einem hellen Semmelblond samt Pony. Das war’s aber auch schon. Wer sich jetzt eine gewagte Haarfarbe oder gar einen völlig neuen Schnitt erwartet hat, der bleibt leider enttäuscht zurück.

Bild: ProSieben/Richard Hübner

Enttäuscht wurden in Folge 5 auch alle Fans von Sarah! Also jene Kandidatin, die gerne mal ohrenbetäubend weint. Kein Wunder also, dass die Schnappatmung bei ihr bereits einsetzt, als sie auf dem berühmt-berüchtigten Stuhl Platz nimmt. Denn sie kann sich einfach nicht vorstellen, kürzere Haare zu haben und droht damit, die Show zu verlassen, wenn der Schnitt über ihren Schultern endet. Nach einem missglückten Versuch, mit Heidi zu verhandeln, fasst das angehende Model einen folgenschweren Entschluss: Sie verlässt die Show. Damit haben wohl nur die wenigsten gerechnet, immerhin haben sie viele als Favoritin gesehen, die es sogar ins Finale schafft.

Fazit zum Umstyling: für uns Zuseher:innen war es einfach perfekt. Es hatte Unterhaltungswert pur, überraschende Momente und einen wirklich unvorhersehbaren Abgang. Schade um Sarah ist’s aber trotzdem!

Du kannst nicht von Heidi rausgeschmissen werden, wenn du vorher freiwillig aussteigst. #GNTM pic.twitter.com/XjnXWiJfkr — Sarah 🐈‍⬛ (@expectocoffee) March 16, 2023

Der Walk, bei dem alles schiefging

Ganz aus dem Schneider waren die Models in Woche fünf aber noch nicht. Denn nach dem für viele sehr traumatisierenden Umstyling, müssen sie den Friseurbesuch quasi nochmal durchmachen – und zwar am Catwalk. Beim Entscheidungswalk sollen die Kandidatinnen ihre neuen Haare präsentieren. Dafür sitzen sie zuerst in kleinen Gruppen in Friseurstühlen samt Trockenhauben und verdecken ihr Gesicht mit großen Zeitungen. Mittels Zufallsprinzip à la „1, 2 oder 3“-Lichtstrahl sollen sie dann selbstbewusst zum Laufsteg stolzieren, walken, posieren und anschließend Backstage gehen.

Bild: ProSieben/Richard Hübner

Davor bekommen sie noch ein Catwalktraining von Gastjurorin Alessandra Ambrosio. Doch irgendwie scheinen die Models nicht ganz so in the Mood zu sein, vor dem Victoria’s-Secret-Models abzuliefern. Verwirrt fragt Ambrosio nach, ob sie denn nicht üben wollen. Da schießt Anya auch schon ihren Signature-Satz raus: „Ich übe nie“. Doch bei dem, was dann folgt, hätten die Kandidatinnen den Rat des Supermodels mal doch lieber annehmen sollen.

Denn die Entscheidungsshow verläuft so chaotisch, wie selten zuvor. Die meisten Models vergessen einfach alles, was man nur vergessen kann. Die eine sitzt ohne Zeitung da, die andere läuft im Friseur-Umhang den Catwalk entlang, viele vergessen, ihre neue Haarpracht zu öffnen und einige stehen gleich gar nicht von ihrem Stuhl auf. Jülide schießt den Vogel aber ab, in dem sie einfach gleichzeitig mit Kandidatin Vivien läuft und sich dabei nullkommanull beirren lässt. Aber let’s be honest: Uns wäre es da wahrscheinlich nicht anders gegangen.

Wer muss die Show verlassen?

Bevor es zur Entscheidung kommt, verkündet Tracy allerdings, dass sie die Show freiwillig verlässt. Sie habe die Teilnahme an GNTM einfach unterschätzt. Blöd für alle Fans des Models, gut für die übrigen Kandidatinnen. Denn dadurch, dass auch Sarah das Handtuch bzw. den Friseurumhang, geworfen hat, sind alle anderen eine Runde weiter.

Doch wirklich safe ist niemand. Denn die Models, die beim Walk absolut nicht überzeugt haben, müssen in der nächste Woche zum „Shoot-Out“. Direkt nach dem Fotoshooting, muss also eine oder mehrere die Show verlassen. Die Wackelkandidatinnen sind: Jülide, Elsa, Anya, Coco, Selma und Katherine.

Die 18. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.