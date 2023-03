Contouring? Lieben wir! Aber jetzt wartet eine besonders natürliche Variante des Schminktrends auf uns! Das sogenannte „Nontouring“ verleiht einen frischen Teint und lässt das Gesicht strahlen. Yes please! Wir verraten euch, wie ihr den Look ganz easy nach zaubern könnt.

Das Nontouring ist einfach die beste Alternative, wenn es mal besonders schnell gehen muss.

„Nontouring“: Dieser Beautytrend lässt eure Haut strahlen

Reichhaltiges Make-up und dick aufgetragenes Puder ist ja schon lange out. Inzwischen haben wir alle unser Beauty-Game perfektioniert und setzen das Gesicht mit Contouring optimal in Szene. Und ganz ehrlich: die Schminktechnik möchten wir auch nicht missen, denn sie verleiht unserem Gesicht Kontur und hebt unsere Gesichtszüge optimal hervor. Auf TikTok gibt es bereits unzählige Hacks dazu. Meist kommt hier ganz viel Blush oder Bronzer zum Einsatz. Aber passend zum Frühling und Sommer erwartet uns nun eine natürliche Alternative zum klassischen Contouring. Das sogenannte „Nontouring“ lässt nicht nur das Gesicht strahlen, sondern ist auch perfekt, wenn es mal wieder besonders schnell gehen muss. Denn mal ganz ehrlich: Wer hat morgens schon wirklich Zeit für aufwändiges Contouring? Eben!

Was genau steckt hinter dem Hype?

Während beim klassischen Contouring Make-up, Puder, Concealer und Rouge niemals fehlen dürfen, wollen wir beim Nontouring einen besonders natürlichen und frischen Look erzielen. Laut Star Make-up-Artist Katie Mellinger geht es bei dem neuen Beauty-Hype deshalb darum, auf Produkte wie Bronzer und Blush zu verzichten und den Fokus auf Highlights im Gesicht zu setzen. „Bei Nontouring dreht sich alles um die Haut, nur durch kleine Highlights werden die Gesichtszüge betont“, erklärt sie gegenüber dem Portal Byrdie.

Heißt: Wir sagen „Adieu“ zu Rouge und Co. und setzen dafür auf ganz viel Highlighter! Ihr fragt euch jetzt bestimmt: Die Wangenknochen ohne Farbe hervorheben – geht denn das? Ja, das geht! Wie, verraten wir euch gleich. Und wir können euch jetzt schon sagen, ihr werdet diese Methode lieben!

So geht „Nontouring“

Der Beautytrend ist nicht nur für jeden Hauttyp geeignet, sondern auch mega easy und schnell nachzumachen. Bevor ihr aber mit dem Highlight-Contouring loslegt, solltet ihr dafür sorgen, dass eure Gesichtshaut auch ordentlich hydriert ist. Denkt also daran, die Haut vorher mit extra viel Feuchtigkeit zu versorgen – denn das schafft die Basis für den glowy Look. Toner, Serum, Moisturizer und Co – you know the game! Wenn ihr aber keine großen Fans von aufwändigen Schritte-Methoden seid, reicht auch eine feuchtigkeitsspendende Creme, zum Beispiel mit Hyaluronsäure. Wenn ihr damit ready seid und euer Gesicht quasi nach Feuchtigkeit schreit, kann es auch schon losgehen!

Schritt 1: Trag zuerst einen Tinted Mousturizer oder eine leichte Foundation auf das Gesicht auf. Wichtig ist hier, dass ihr kein „schweres“ Make-up verwendet, denn so bleibt der natürliche Look der Haut erhalten.

Schritt 2: Bei Bedarf könnt ihr nun etwas Concealer auftragen, um eventuelle Augenringe oder kleine Rötungen abzudecken.

Schritt 3: Und jetzt kommt auch schon der Highlighter ins Spiel. Setzt Akzente auf den Wangenknochen, den Brauenbogen, über dem Lippenherz und auf dem Nasenrücken. Wählt dabei aber unbedingt einen Highlighter, der nicht glitzert, sondern nur leicht schimmert. Denn das sieht besonders natürlich aus.

Schritt 4: Zum Schluss könnt ihr etwas losen Puder auf die Stellen geben, die sehr stark glänzen – zum Beispiel die Stirn. Aber achtet darauf, nicht zu viel Puder zu verwenden. Euer Gesicht soll schließlich besonders frisch und nicht zu trocken aussehen. And that’s it. Viel Spaß beim Nachmachen!