Color Blocking war gestern. Im Frühling sind jetzt nämlich Monochrome Looks angesagt. Den „Ton in Ton“-Trend tragen wir von Kopf bis Fuß und schwören damit einem einzigen Farbton in einem Look die Treue. Egal, ob knallig oder unauffällig – monochrome Outfits funktionieren in jeder Farbe.

Wie ihr den Monochrome Look ganz leicht nachmachen könnt, seht ihr hier.

1. All Shades of White

Dir ist nicht nach All Black Outfit? Wie wäre es dann mit einem All White Look? Weiß- und Cremetöne eignen sich perfekt, um daraus einen klassischen Look zu zaubern. Die Weißton eurer Teile muss nicht exakt derselbe sein. Das Wichtigste: Die Töne eurer It-Pieces müssen nur miteinander harmonieren.

2. All Shades of Blue

Wer sich doch ein wenig mehr Farbe wünscht, kann zuerst einmal zu Blautönen greifen. Hier könnt ihr auch mit unterschiedlichen Materialien spielen, um eines eurer Pieces besonders in den Vordergrund zu stellen. Dafür eignen sich zum Beispiel besonders Stücke mit lichtreflektierenden Materialien oder Pailletten.

3. All Shades of Purple

Violett hat ganz schön viele Nuancen zu bieten und ist damit perfekt für „Ton in Ton“-Outfits geeignet. Kombinationen aus Lavendelfarben und Flieder wirken aber besonders beruhigend und strahlen eine einzigartig coole Lässigkeit aus.

4. All Shades of Brown

Noch nie ein All Brown Outfit getragen? Dann wird es langsam aber höchste Zeit. Erlaubt ist alles! Business-Hose mit Pullover oder braune Cordhose mit brauner Lederjacke. Noch ein Paar Chelsea Boots oder Cowboy Boots dazu und schon ist euer monochrome Look in Braun fertig.

5. All Shades of Red

Für die ganz mutigen Fashionistas unter euch, werden All Red Outfits eine Offenbarung sein. Denn mit dem roten Look fallt ihr garantiert auf. Im Alltag könnt ihr auch mit dunkleren und helleren Rottönen spielen – damit der Look etwas abwechslungsreicher wirkt.

