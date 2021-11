Kleine Pickelchen, trockene Haut und Rötungen: Wir alle kennen diese nervigen Hautproblemchen, die vorwiegend in der bevorstehenden Winterzeit durch die trockene Heizungsluft sogar etwas schmerzhaft werden können. Du hast schon alles versucht und trotzdem wird es nichts mit deiner Baby-Popo zarten Haut? Ja, auch das kennen wir. Manchmal liegt der Schlüssel zum Erfolg jedoch schon direkt in deiner Hand. Was du dafür machen musst? Unsere einfachen Tipps und Tricks verhelfen dir zu deiner streichelzarten Haut!

1. Mehr Trinken

Nein, wir reden nicht von deinen Wochenend-Eskapaden! 😉 Hier solltest du sogar darauf achten, den Alkoholkonsum bestmöglich einzuschränken. Aber damit erzählen wir dir bestimmt nichts Neues!

In puncto Hautgesundheit ist der Griff zum Glas Wasser viel wichtiger als wir denken: Giftstoffe können so viel besser aus dem Körper abtransportiert werden und dieser Effekt lässt uns von innen heraus strahlen! Deshalb: Am besten immer einen Wasserkrug in der Nähe stehen haben. Egal ob beim Arbeiten, auf der Uni oder zu Hause – so vergisst du nicht darauf und deine Haut wird es dir schon nach wenigen Tagen mit einem besonderen Glow danken!

via GIPHY

2. Besser Reinigen

Du willst kein Vermögen für deine Hautpflege ausgeben, hättest aber trotzdem gerne den GLOW? Dann ist die Lösung so einfach, wie auch naheliegend! Die richtige Pflege deiner Haut beginnt nämlich schon bei der Reinigung – stimmt diese nicht, kann dir die teuerste Creme keinen Erfolg herbei zaubern. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass du deine Haut gründlich auf die eigentliche Pflege vorbereiten musst.

Bild: Nivea

3. Frische Luft

Couch oder Spaziergang? An einem Sonntag ist wohl eher die Couch Priorität Numero Uno. Deine Haut wird es dir aber danken, wenn du zumindest 15 Minuten das Haus verlässt und einen Hot-Girl-Walk einlegst. Also ein geile Playlist rein, Jacke an und ab geht’s auf deinen persönlichen Catwalk! Bewegst du dich, kommt dein Kreislauf in Schwung und das sorgt für einen schönen rosigen Teint. Bei wiederholten Spaziergängen und regelmäßiger Bewegung strahlst du in Zukunft mit der Sonne um die Wette!

via GIPHY

4. Ab zum Arzt

Wo ganz oft einfache Methoden die beste Wirkung versprechen, müssen in anderen Fällen andere Maßnahmen ergriffen werden. Sollten deine Hautprobleme mehrere Monate andauern, jegliche Bemühungen keinen Erfolg versprechen und solltest du sogar Schmerzen haben, dann ist der Weg zum Hautarzt unumgänglich. Schöne Haut fängt bei der Gesundheit an und ist die einmal aus dem Gleichgewicht geraten, kann es etwas dauern, bis du dein Haut-Glow-up erreicht hast. Doch versprochen: Jegliche auch noch so kleine oder große Schritte werden sich definitiv lohnen!

via GIPHY