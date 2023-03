Nach der vierten Folge von GNTM haben wir definitiv Redebedarf. Wieso weiß Elsa nicht, was ein Schwan ist? Wird Anya wirklich gemobbt? Und seit wann pfeift Heidi Klum auf den klassischen Modelwalk mit Hüftschwung und Ausdruck?

Für drei Kandidatinnen ist der Modeltraum außerdem schon wieder geplatzt.

Die Hutmacherinnen bitten zu Tee und Kuchen

Woche vier bei GNTM startet mit einem märchenhaften Fotoshooting. Die Models werden in einen hübschen Sommergarten mit einem reichlich gedeckten Tisch gebeten. Dort warten auch schon Modelmama Heidi Klum und der Starfotograf dieser Folge: Brian Bowen Smith. Die Fotos stehen unter dem Motto „Alice im Wunderland“. Bei einigen sammeln sich bereits Schweißperlen auf der Stirn, als sie erfahren, dass es sich dabei um Beautyshots handeln soll und das Gesicht im Fokus stehen wird.

Bild: ProSieben / Richard Hübner

Denn sie wurden in den letzten Wochen für ihren fehlenden Ausdruck kritisiert. Diese Sorge war aber spätestens dann vergessen, als sie ihr Shooting-Accessoire gesehen haben: Riesenhüte mitsamt üppigen Verzierungen. Dabei konnte die strenge Jury, also Heidi, gar nicht viel vom Ausdruck sehen, denn die Gesichter der meisten Models waren zur Hälfte von diesen Hüten verdeckt. Well played …

Elsa sticht wiedermal besonders aus der Gruppe hervor. Denn ihr Hut ist eigentlich ein großer Schwan. Nur weiß die 18-Jährige irgendwie nicht so recht, wie man dieses edle Tier wirklich nennt. Sie bewegt sich irgendwo zwischen „Schwarm“ und „Schwamm“, entschließt sich schlussendlich aber dafür, den Wasservogel einfach als „Ente“ zu bezeichnen. Fotograf Brian ist da nicht wirklich besser – er nennt den Schwan nämlich „Gans“. Also ein bisschen Tierkunde würde hier wirklich niemandem schaden ….

Brian und Elsa scheinen aber richtig gut zu viben. Er ist begeistert von ihr, sie macht gute Posen und ein schönes Gesicht. Dabei sind wir uns allerdings nicht ganz sicher, ob Elsa die Anweisung des englischsprechenden Fotografen wirklich versteht oder einfach nur zufällig die richtigen Posen zur richtigen Zeit macht. Wie auch immer – Brian gefällt’s und Heidi auch. Und das ist schließlich das Wichtigste.

Ist das schon Mobbing bei GNTM?

Während es für die meisten richtig gute Kritik gibt, kann sich eine nicht ganz so darüber freuen: Anya. Denn sie beschwert sich darüber, dass ihre Mitstreiterinnen von den anderen Kandidatinnen viel mehr Anerkennung für ihre Leistungen bekommen, als sie selbst. Ein Beispiel: als Anya in der letzten Folge mit einem Foto zurückgekommen ist, hat sich keiner für sie gefreut, stattdessen umarmten alle die Kandidatinnen, die rausgeflogen sind. Und auch nach dem Märchenshooting war ihr Applaus nicht ganz so laut wie jener, der anderen Mädels.

„DAS WAR’S!“, ruft die 19-Jährige und wirft den andere wutentbrannt ihr ignorantes Verhalten vor. „Sie hat eine komische Selbstwahrnehmung“, stellt Zimmergenossin Cassy fest. Der Ausraster von Anya sollte aber nicht ohne Folgen bleiben. Zurück in der Modelvilla beschließen einige der Mädels nämlich, Anya aus dem Zimmer zu verbannen, da sie sich „mit ihr nicht mehr wohlfühlen“ und es „das Beste für alle sei, erstmal Abstand zu nehmen“. Huh, klingt nach einem heftigen Break-up.

Anya einfach völlig im Recht. Wieder klassisches Mobbing und dann so tun als würde sie es sich nur einbilden. Nennt man Gaslighting. #GNTM — Mondfuchs (@XMondfuchs) March 9, 2023

Anya nimmt die Sache erstaunlicherweise ziemlich gelassen auf und fragt mal vorsichtig im Nebenzimmer nach, ob sie eine Weile dort schlafen kann. Dann gesteht sie, dass sie quasi aus ihrem Zimmer geschmissen wurde, es aber ihre eigene Schuld war, weil … ja, warum eigentlich? Weil sie offen gesagt hat, dass sie das Verhalten der anderen verletzt? Oder weil sie sich nicht gesehen fühlt? Eigentlich sollten das keine Gründe sein, um jemanden davonzuscheuchen. Dennoch ist sich Anya sicher: Nach ein paar Tagen beruhigt sich die Stimmung bestimmt wieder und sie kann in ihr altes Zimmer zurückkehren. Ob das wirklich so eine gute Idee ist?

Vergesst alles, was ihr die letzten 17 Jahre gelernt habt

Als Gastdesigner ist diesmal Yannik Zambino in der Sendung. Der Schweizer hat die dritte Staffel der Heidi-Show „Making the Cut“ gewonnen. Mit seinem Label „Maison Blanche“ spezialisiert er sich auf genderless und destructive Fashion. Sein einzigartiger, extravagenter Style erfordert auch eine andere, trendy Art von Modelwalk. Also stattet er den Kandidatinnen gleich mal einen Besuch ab und verkündet, dass in der kommenden Entscheidungsshow eine ganz spezielle Aufgabe auf sie wartet.

Denn sie müssen einen vollkommen neuen Walk lernen: keine Hüfte, keine geschmeidigen Bewegungen und keine Posen machen. Damit sollen die Models also alles vergessen, was sie die letzten 17 Staffeln der Show akribisch notiert und aufgeschnappt haben. Denn jetzt heißt es: schnell und abgehackt gehen, einen Buckel machen, das Gesicht nach vorne strecken und stampfen! Klingt erstmal wie ein kurioser Scherz, doch das Endergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Heißt das, Heidi Klum verabschiedet sich damit vom Klischee der typischen Modelposen und dem eleganten Hüftschwung? Wahrscheinlich nur für diese eine Woche – in der nächsten Folge kommt dann bestimmt wieder der sexy Walk …

Bild: ProSieben / Richard Hübner

Die seltsame Gangart ist aber nicht das einzige Außergewöhnliche an Yannik Zamboni. Auch seine Designs sorgen, sagen wir mal, für Hingucker. Denn einige Pieces haben einfach keine Rückseite. Nur gut, dass die Fashionshow diesmal in der Union Station, einem großen Bahnhof in Los Angeles, stattfindet (wichtige Zwischenfrage: fahren Menschen in Los Angeles wirklich mit dem Zug?). Ein paar Zuseher:innen, zücken ab und zu unbeeindruckt ihre Smartphones. Man merkt: Wir sind in Los Angeles, wo tagtäglich weitaus schrägere Dinge passieren, als Heidi Klum, die mit einem Designer mitten im Bahnhof sitzt und blanke Pobacken bewertet.

Ich: „Nee, ich fahr heute auf jeden Fall mal mit dem Fahrrad, der Regen zieht safe vorbei.“ #GNTM



Ich, halbe Stunde später: pic.twitter.com/igXHlKo61m — anredo (@anredo) March 9, 2023

Eine der Kandidatinnen erklärt auch, warum es den Models wohl nichts ausmacht, ihren Hintern zu entblößen: „Ein Po ist wie eine Hand. Die versteck ich ja auch nicht“. Gut, hätten wir das also auch geklärt.

Drei Models müssen gehen

Schlussendlich ist für drei Models Schluss mit Lustig. Emilia, Zoey und Eliz müssen wieder zurück nach Deutschland fliegen. Denn sie konnten weder beim Shooting noch beim Entscheidungswalk so richtig überzeugen.

Nächste Woche wird’s dann richtig spannend: Das große Umstyling steht an! Alle, die die weinende Sarah nicht aushalten, sollten sich an diesem Abend besser etwas anderes vornehmen …

Die 18. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.