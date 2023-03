Eigentlich sollte die vier Monate alte Kuh Stewie die letzten Tage in einem Schlachthaus verbringen. Doch da machten die Verantwortlichen die Rechnung ohne das Tier. Denn bei der ersten Gelegenheit flüchtet die Kuh und sorgt für ein kleines Chaos in Brooklyn.

Doch für Stewie hat der waghalsige Stunt ein gutes Ende.

Kuh flüchtet von Schlachthof und sorgt für Chaos auf der Straße

Stewie ist zwar erst vier Monate alt, sein Schicksal wurde jedoch eigentlich schon beschlossen. Denn das Kalb lebte in einem Schlachthaus im amerikanischen Brooklyn und sollte dort geschlachtet werden. Doch das Tier schaffte es tatsächlich, aus dem Schlachthaus auszubrechen. Wie genau der Kuh das gelungen ist, ist nicht ganz klar. Laut Medienberichten schaffte es die Kuh, aus einem Truck zu flüchten und lief dann etwa eineinhalb Kilometer weit in Richtung Freiheit.

Doch Stewie flüchtet auf die Straßen von Brooklyn und sorgt dort für ein ziemliches Chaos. Denn die Kuh läuft mitten am Tag über die befahrenen Straßen und weicht zahlreichen Autos aus. Die Mitarbeiter in einer nahe gelegenen Pizzeria bekommen das Treiben schließlich mit und versuchen, der Kuh zu helfen. Sie laufen der Kuh also hinterher und versuchen, Stewie in eine Ecke zu jagen, um ein mögliches Verkehrschaos oder etwaige Verletzungen zu verhindern.

Minutenlang läuft die Jagd nach der Kuh, die Passant:innen auch filmen. Letztlich kann Stewie aber gefangen werden. Und zunächst sah es ganz so aus, als ginge es daraufhin wieder zurück auf den Schlachthof. Doch die Geschichte der flüchtenden Kuh sorgte online für ziemliches Aufsehen und Mitleid für Stewie. Sollte dieser waghalsige Fluchtversuch wirklich ohne Erfolg bleiben?

Ein neues Zuhause dank Social Media

Nein. Denn das Skylands Animal Sanctuary and Rescue Center in New Jersey wurde auf den Fall aufmerksam und beschloss: Stewie soll bei ihnen ein neues Zuhause bekommen. Der Gnadenhof setzte sich mit dem Schlachthaus in Verbindung. Doch ganz so einfach wollten die Stewie nicht hergeben. Letztlich brauchte es deshalb die Hilfe zahlreicher Social-Media-Nutzer.

Denn der Gnadenhof-Gründer Mike Stura rief online dazu auf, dass möglichst viele Menschen das Schlachthaus dazu drängen sollen, Stewie abzugeben. Ein Wunsch, der erfüllt wurde, wie der Gnadenhof auf Facebook verkündet. „Es waren ein paar sehr stressige Tage, aber es hat sich gelohnt“, heißt es in dem Post. „Das Baby ist endlich sicher bei mir.. Ich danke euch allen so sehr für eure Unterstützung…“