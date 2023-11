Als Jesse wurde Evan Ellingson in „Beim Leben meiner Schwester“ international bekannt. Jetzt ist der Schauspieler mit nur 35 Jahren verstorben.

Über die Todesursache gibt es noch keine genauen Details.

Ehemaliger Kinderstar Evan Ellingson ist gestorben

Evan Ellingson wurde am 1. Juli 1988 in Kalifornien geboren. Schon als Jugendlicher war die Schauspielerei sein Karriereziel. Evan spielte unter anderem in zwei Folgen von „MADtv“ mit, bekam Auftritte in „General Hospital“ und auch eine längere Rolle in „CSI: Miami“.

Und auch in „24“ spielte er als Neffe von Kiefer Sutherland eine tragende Rolle. Den großen Durchbruch feierte er aber im Jahr 2009 mit seiner Rolle in „Beim Leben meiner Schwester“. Evan spielte darin Jesse, den älteren Bruder der beiden Hauptfiguren Kate und Anna.

Vater spricht von früheren Drogenproblemen

Nach dieser Rolle zog sich Evan jedoch aus Hollywood zurück. Große Rollen spielte er im Anschluss nicht mehr. Auch über sein Privatleben ist wenig bekannt. 2008 wurde er Vater einer Tochter. Medienberichten zufolge kämpfte der Schauspieler mit Drogenproblemen. Das bestätigt schließlich auch sein Vater gegenüber „TMZ“.

Am vergangenen Sonntag (5. November 2023) wurde Evan tot in einer Wohnung in San Bernadino gefunden. Über die Todesursache ist derzeit nichts genaues bekannt. Evan wurde nur 35 Jahre alt.