„Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown sorgt gerade mit einer Aussage über die Netflix-Show für Aufregung! In einem Interview stellt die Schauspielerin klar, dass sie der Serie nicht nachtrauern werde, wenn diese nach Staffel fünf zu Ende ist. Zudem verrät sie, dass der Streaming-Hit sie davon abhalten würde, Dinge zu tun, die ihr am Herzen liegen.

Nicht alle feiern die Ansicht der 19-Jährigen.

Millie Bobby Brown: So steht sie zum Abschied von „Stranger Things“

Sobald der anhaltende SAG-AFTRA-Streik der Schauspieler:innen vorbei ist, stehen die Dreharbeiten zur fünften und finalen Staffel von „Stranger Things“ an. Nach sieben Jahren geht damit ein großes Kapitel im Leben des Serien-Casts zu Ende. Eine, die diesen Moment nicht mehr erwarten kann, ist Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown. Im Netflix-Hit spielt sie die Rolle der Eleven, ein Mädchen, mit übernatürlichen Kräften.

In einem Interview mit der britischen Glamour verrät die 19-Jährige jetzt, wie sie zum Abschied der beliebten Serie steht. „Lass uns dieses letzte Abschlussjahr in Angriff nehmen. Lass uns hier verschwinden“, so die Schauspielerin. Ein Grund, weshalb Millie nicht gerade traurig darüber ist, dass das „Stranger Things“-Kapitel für sie bald zu Ende ist: „Die Dreharbeiten zu ‚Stranger Things‘ nehmen viel Zeit in Anspruch und halten mich davon ab, Dinge zu tun, die mir am Herzen liegen“, erzählt sie. „Deshalb bin ich bereit, ‚Danke und auf Wiedersehen‘ zu sagen.“

Nächstes Projekt mit Chris Pratt

Wie Millie Bobby Brown noch hinzufügt, habe sie einiges von ihrer Rolle als Eleven gelernt. „Das hat mir die Werkzeuge und Ressourcen gegeben hat, um eine bessere Schauspielerin zu werden“. Jetzt sei sie bereit, zu gehen und aufzublühen. „Es ist an der Zeit, seine eigene Botschaft zu kreieren und sein eigenes Leben zu leben“, so die gebürtige Britin weiter.

Pläne für danach hat die 19-Jährige jedenfalls schon. Sie ist Teil des post-apokalyptischen Films „The Electric State“, in dem sie an der Seite von „Guardians of the Galaxy“-Star Chris Pratt zu sehen sein wird. „Mit Chris Pratt auf Augenhöhe sein zu können […] ist eine sehr aufregende Gelegenheit, von der ich nie gedacht hätte, dass ich sie bekomme: Genauso behandelt zu werden wie er und genauso angesehen und respektiert zu werden wie er“, freut sich die Schauspielerin. 2024 soll der Film erscheinen.

Shitstorm für Millie Bobby Brown

Während die meisten „Stranger Things“-Fans dem herannahenden Ende der Serie entgegen trauern, sind andere ziemlich sauer über Millies Aussagen, die Netflix-Show würde sie von bestimmten Dingen abhalten. Auf Instagram sind dazu einige Kommentare zu lesen, die die 19-Jährige als „undankbar“ bezeichnen. „Sie ist doch nur durch diese Serie berühmt geworden“, wundert sich ein User. „Ich liebe sie, aber das ist wirklich undankbar“, schreibt eine weitere Person. „‚Stranger Things‘ hat dich berühmt gemacht … so viel zu Bescheidenheit“, kritisiert jemand anderes.

Doch einige User:innen zeigen auch Verständnis! „Nach so vielen Jahren ist das nachvollziehbar“, schreibt jemand. „Ich kann sie verstehen. Sie ist jetzt eben eine erwachsene Frau und bereit, weiterzuziehen und andere Rollen anzunehmen“, so die Meinung einer anderen Person.