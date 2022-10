Jetzt geht’s rund. Kayne West sorgte am Montag bei seiner Fashionshow mit einem „White Lives Matter“–Shirt für Aufsehen. Kritik folgte von allen Seiten – und auch die Vogue-Redakteurin Gabriella Karefa-Johnson meldete sich zu Wort. Doch die Kritik der Redakteurin kam bei Kanye alles andere als gut an. Er postet daraufhin mehrere Fotos von der Fashion-Journalistin und versucht, sie in ein schlechtes Licht zu rücken. Jetzt schreitet sogar Supermodel Gigi Hadid mit ein und verteidigt die Redakteurin.

In einem Kommentar nennt Gigi den Rapper „einen Mobber“.

Fashion-Redakteurin kritisiert Kanyes „White Lives Matter“-Shirt

Kanye West trug am Montag bei seiner Fashionshow in Paris ein Shirt mit der provokanten Aufschrift „White Lives Matter“. Viele kritisieren den Rapper für seine Outfitwahl – einschließlich Vogue-Redakteurin Gabriella Karefa-Johnson. Sie äußerte sich auf Instagram und nannte die Shirts „reine Gewalt“ und „unverantwortlich“. „Es gibt keine Entschuldigung. Hier gibt es keine Kunst“, schreibt die Fashion-Redakteurin in ihrer Story.

Wie Kanye mit der Kritik umgeht? Er postete daraufhin Fotos von Gabriella, kritisierte ihren Kleidungsstil und teilte einen Screenshot ihrer persönlichen IG-Seite. Doch das Online-Mobbing des Rappers kommt bei seiner Followerschaft gar nicht gut an. Was folgt, ist ein Shitstorm gegen den Rapper. „Kanye, diesmal bist du echt zu weit gegangen“, schreibt ein User beispielsweise. „Das ist einfach nur kindisch und unreif“, kommentiert eine andere Nutzerin.

Gigi Hadid an Kanye: „Du bist ein Mobber und ein Witz“

Unter den vielen Kommentaren war auch ein Post des Models Gigi Hadid zu finden. Gigi schrieb in einem mittlerweile gelöschten Kommentar: „Du hast nicht mal einen Prozentsatz ihres Intellekts. Du hast keine Ahnung haha …“ Weiters steht geschrieben, dass Kanye „ein Mobber und ein Witz“ sei. Und dabei scheint ihr auch die Mehrheit von Kanyes Followerschaft recht zu geben. Ihr Post erhält binnen kürzester Zeit Tausende Likes.

Kanye hat auf den Kommentar des Models nicht geantwortet. Doch ganz kalt dürfte ihn die Kritik nicht lassen. Er hat fast alle Fotos der Redakteurin auf seinem Profil gelöscht. Vor wenigen Stunden bezog Kanye nun Stellung zu dem Streit.

Einem neuen Post zufolge habe sich der Rapper mit Gabriella Karefa-Johnson getroffen und sich zwei Stunden lang mit ihr unterhalten. Auf dem Profil des Rappers steht außerdem noch geschrieben: „Wir haben uns entschuldigt für die Art und Weise, wie wir beide reagiert haben. Wir haben uns versöhnt. Wir haben beide den Kampf um Akzeptanz in einer Welt, die nicht unsere eigene ist, erlebt.“