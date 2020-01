Die Beziehung von Laura Müller und Michael Wendler polarisiert. Nicht nur, weil sie 28 Jahre Altersunterschied haben, sondern auch, da sie bereits drei Monate nach seiner Scheidung ein Paar wurden.

Seither fragen sich viele ihrer Fans, ob Laura Müller der Grund ist, wieso sich Michael Wendler scheiden ließ.

Ex-Manager von Micheal äußert sich zu Vorwürfen gegen Laura

Im Rahmen der TV-Doku “Wendler, Laura, Claudia – Der DJ und die Frauen” stellt Markus Krampe, der ehemalige Manager von Michael Wendler, fest, ob die Gerüchte wahr sind. “Die neue Frau an Michas Seite kam im Nachgang, also nach der Trennung – das muss man auch mal festhalten” so Markus. Jedoch ist sich der Ex-Manager bewusst, dass es ein wenig komisch für Außenstehende aussehen muss. Aber es soll eine zeitliche Abfolge passiert sein: Laura Müller trägt somit keine Schuld an der Scheidung von Micheal und Claudia Wendler.