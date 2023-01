Hoch die Hände, Wochenende! Der Freitag ist endlich da! Doch während manche von uns jetzt endlich entspannen können, warten auf einige Sternzeichen in den kommenden Tagen nur Dramen.

Denn es wird gestritten, gelästert und geweint.

Jungfrau

Die Jungfrauen werden dieses Wochenende vollkommen von ihren Emotionen überrumpelt – und zwar komplett ohne Vorwarnung. Sie können es sich selbst nicht erklären, doch aus irgendeinem Grund führen schon die geringsten Kleinigkeiten zu Tränenausbrüchen. Sei es in einer großen Runde oder alleine zu Hause: die Jungfrauen fühlen sich in den kommenden Tagen überfordert und emotional ausgelaugt. Liebe Jungfrauen, wir wissen, das ist gerade ziemlich anstrengend. Doch auch diese Phase geht bald vorbei. Und nach den Ausbrüchen wartet auf euch die Klarheit und Gewissheit, was wirklich hinter den Tränen stand.

Widder

Für die Widder könnte es in puncto Liebe am Wochenende ganz schön turbulent werden. Denn vor allem die Single-Widder werden jetzt vor eine große Entscheidung gestellt. Ist es Zeit, den nächsten Schritt zu wagen. Gebt ihr Online-Dating vielleicht doch noch eine Chance oder müsst ihr endlich über euren Schatten springen und eurem Crush eure Gefühle gestehen? Fragen über Fragen, die die Widder in kurzer Zeit klären müssen. Doch ganz egal, wie sich die Widder entscheiden: Dramen sind garantiert. Doch es hat auch etwas Gutes. Denn sobald die Entscheidung getroffen ist folgt ein großer Befreiungsschlag!

Fische

Für die Fische kann das Wochenende in zwei Richtungen gehen: entweder es wird ziemlich unspektakulär und langweilig – oder das Wochenende eskaliert in Dramen und Abenteuern! Dazwischen gibt es für die Fische in den kommenden Tagen leider nichts – es wird ein Wochenende der Extreme! Ausschlaggebend dafür ist eine einzige Entscheidung, die die Fische am Freitag treffen müssen: zu Hause bleiben oder Party machen? Die Entscheidung liegt bei euch, doch wir geben euch einen Tipp: nicht alle Dramen sind immer etwas Schlechtes! Vielleicht entwickelt sich ja genau daraus ein neues großes Abenteuer.