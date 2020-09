Einfach mal was Neues wagen: Jede von uns hat manchmal das Verlangen nach einer Veränderung – den Wunsch nach etwas Neuem. Es kann unglaublich befreiend wirken, einfach mal seinem Leben frischen Wind einzuhauchen. Hier sind ein paar Möglichkeiten, wie ihr eurem Leben wieder mehr Schwung geben könnt und welche Möglichkeiten es gibt, aus eurer Komfortzone auszubrechen. 🤩

1. Sei kommunikativ

Tagtäglich sitzen wir in Öffis, stehen Schlange in einem Supermarkt oder wir begegnen immer wieder denselben Menschen auf der Straße oder in unseren Lieblingsbars. Warum nicht einfach mal “Hallo” sagen? Manchmal entwickeln sich daraus die besten Gespräche oder neue Bekanntschaften, ja sogar Freundschaften oder eine neue Liebe. ❤️ Alles ist möglich, wenn wir nur unsere Blickwinkel erweitern. Oft reicht schon nur ein Lächeln oder mach deinem Gegenüber ein Kompliment, wenn dir seine Frisur oder ihr Kleid gefällt.

via GIPHY

2. Lerne etwas Neues

Raus aus der Bequemlichkeit und rein in ein neues Abenteuer in Form einer neuen Ausbildung mit jeder Menge Benefits. Klingt gut? #nasicher. Dann ist die ÖBB genau der richtige Arbeitgeber für dich. Insgesamt stehen dir 27 technische und kaufmännische Lehrberufe zur Verfügung – es ist also für jedes Interessengebiet etwas dabei. Neben einer Top-Ausbildung erwartet dich ein faires Gehalt, eine tolle Work-Life-Balance, 5.000 km Freifahrt durch ganz Österreich, eine Lehre mit Matura und jede Menge Zusatzausbildungen. Verlockend oder? Dann rein mit dir in das neue Abenteuer.

Bild: ÖBB

3. Me Time

It’s time for some Me Time! Nicht nur alleine reisen kann befreiend sein. Wir wäre es, wenn du mal alleine ins Kino gehst oder dich mit einem Buch in ein Kaffee setzt? Alleine unterwegs zu sein, kann anfangs beängstigend wirken aber es gibt keine bessere Möglichkeit, man selbst zu sein. Sich alleine durchzuschlagen. Es braucht nicht immer jemand an deiner Seite zu sein. Du kommst auch alleine gut zurecht. Probier’s aus! 🥰

via GIPHY

4. Sporty-spice

Du hast bereits einen Sport, der dir gefällt, hast diesen aber in letzter Zeit eher auf die Seite geschoben hast? Dann kneife deine Pobacken zusammen und starte wieder mit deinem gewohnten Trainingsprogramm. Oder hast du noch keine Sportart gefunden, die dir wirklich gefällt? Dann probier etwas Neues aus. So entfernst du dich nicht nur aus deiner Komfortzone. Du bringst auf diese Weise auch wieder mehr Schwung in dein Leben und vielleicht lernst du auch den einen oder anderen interessanten Menschen kennen. 😎

via GIPHY

5. Iss dich glücklich

Vielleicht bist du der Typ, “was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht” oder du kochst dir zu Hause immer wieder die gleichen Gerichte. Warum nicht mal etwas Schwung in dein Leben und deine Mahlzeiten bringen? Kauf dir ein neues Kochbuch, die es mittlerweile wie Sand am Meer gibt. Besuche einen Kochkurs mit deiner BFF oder probiere endlich mal das neue Restaurant gegenüber deiner Wohnung aus. 🍳

via GIPHY